به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را خوب آغاز نکرده و با به به خدمت گرفتن بازیکنانی چون "پارک چو یانگ"، "پر مرته‌ساکر"، "آندره سانتوس"، "یوسی بنایون" و "مایکل آرتتا" سعی در بهبود اوضاع تیم خود کرده است.

آرسن ونگر در گفتگو با گاردین اظهار داشت: من اعتقاد دارم دو تیم بارسلونا و رئال مادرید از سایر تیم‌ها در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا برتر هستند. بقیه تیم‌ها باید تلاش کنند تا از دور عقب نمانند.

وی افزود: بارسلونا و رئال مادرید از قدرت مالی بسیار بالایی برخوردارند. این دو تیم نسبت به 14 سال گذشته خیلی فرق کرده‌اند، چراکه از حق پخش تلویزیونی برخوردارند. در حال حاضر تیم‌های مثل چلسی و منچسترسیتی می توانند مثل آنها باشند.