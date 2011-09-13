مدرسه قرآنی نیروی انتظامی استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر صبح سه شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام ابوتراب بهرامی رئیس عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی کشور، احمد عجم استاندار، سردلار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان، سردار آبنوش فرمانده سپاه استان و جمعی از روحانیون، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده های این نیرو مدرسه قرآنی نیروی انتظامی قزوین راه اندازی شد.

این مدرسه قرآنی با 300 مترمربع زیربنا دارای لابراتوار قرآن، سالن مطالعه، کلاس آموزش، اتاق تجهیزات است و برای تجهیز و راه اندازی آن 130 میلیون تومان هزینه شده است.

80 میلیون تومان از هزینه یاد شده برای تجهیزات مدرسه قرآنی از محل اعتبارات نیروی انتظامی و 50 میلیون تومان توسط فرمانده نیروی انتظامی استان برای تامین فضای ساختمانی اختصاص یافته است.

مدرسه قرآنی نیروی انتظامی استان ظرفیت پذیرش 100 نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسال در چهار رشته قرآنی روخوانی، روان خوانی، صوت و لحن قرآن مجید را دارد و آموزش فرزندان و خانواده های پرسنل نیروی انتظامی را بر عهده خواهد داشت.

در برنامه های آینده این مدرسه راه اندازی مهد قرآن، کلاس های تجوید، نغمات قرآنی و تواشیح پیش بینی شده است.