فروش آثار هنری از مهمترین مسایل هنرهای تجسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه 21 شهریورماه از کارگاههای حجم، طراحی نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، کاریکاتور و گرافیک هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان بازدید کرد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از جشنواره گفت: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان هر سال بهتر از گذشته برگزار شده و آثاری که جوانان در این دوره جشنواره ارائه کرده اند بیانگر توانایی ها وظرفیت های قابل توجه جوانان است.

شاه آبادی همچنین در نشستی با هنرمندان وخبرنگاران استان گلستان گفت: در حوزه هنرهای تجسمی در این سال ها برنامه ها و فعالیت های موثری انجام شده است و یکی از مهمترین مسایل عرضه و فروش آثار هنری است.

وی ادامه داد: ظرفیت های فراوانی در هنرهای تجسمی وجود دارد و هنرمندان شاخصی در این زمینه فعالیت می کنند اما به خاطر نبود فرهنگ استفاده از آثار هنری عرضه وفروش آثار مطلوب نیست و امکاناتی نیز که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از آثار در اختیار دارد پاسخگونیست. بنابراین باید زمینه هایی برای عرضه و فروش آثار ایجاد شود و به گردش مالی در هنرهای تجسمی بینجامد.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این راستا برنامه های اساسی برای ارتقای فرهنگ استفاده از آثار هنری درنظر است و مطالعات و بررسی هایی در این زمینه انجام شده است.

شاه آبادی همچنین به راه اندازی اکسپوی مجازی تا پایان سال جاری اشاره کرد و گفت: اکسپوی مجازی سامانه ای مهم و بزرگ است که به ارایه ی آثار هنرمندان کشور می پردازد.

معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاًکید بر اهمیت نگارخانه ها در اقتصاد هنرهای تجسمی گفت: در سال جاری رویکرد و نگاه معاونت هنری و مرکز هنرهای تجسمی به سمت نگارخانه هاست. نشست هایی نیز با نگارخانه ها برگزار شده است و کتاب معرفی نگارخانه ها منتشر خواهد شد و هم چنین حمایت هایی از نگارخانه ها صورت می گیرد.

شاه آبادی با اشاره به تصویب اختصاص یک دهم از اعتبار عمرانی ساختمانی دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به خرید آثار هنری خبرداد و گفت: این قانون می تواند به عرضه و فروش آثار هنری کمک کند و آیین نامه آن پس از تصویب در هیات دولت اجرایی خواهد شد. در آیین نامه خرید آثار هنری نگارخانه ها و اکسپوها به عنوان بستر و پایگاههای اصلی خرید آثار هستند.

شاه آبادی در پایان گفت: حوزه ی هنرهای تجسمی نیازمند نگاه کلان و برنامه ریزی جامع است.

معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست که مسوولان انجمن هنرهای تجسمی، انجمن نمایش، انجمن موسیقی و هنرمندان این سه رشته استان گلستان حضور داشتند، مطالبی را درباره تئاتر و موسیقی نیز بیان کرد.

محمود شالویی؛ مدیرکل هنرهای تجسمی در این نشست گفت: با همراهی هنرمندان و تجربه ای که حاصل شده جشنواره را به رشد و بالندگی رسانده است.

شالویی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و هنرمندان استان در این چند دوره به نحو شایسته ای جشنواره را میزبانی کرده و به همین جهت سال 1387 قرار شد جشنواره به مدت پنج سال در گرگان برگزار شود و امسال چهارمین سالی است که جشنواره جوانان در استان گلستان برگزار می شود و امیداریم با توجه به این تجربه میزبانی استان گلستان به مدت پنج سال دیگر تمدید شود.

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز در این نشست مطالبی را درباره وضعیت هنر در این استان بیان کرد.

هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان امروز در گرگان به کار خود پایان می‌دهد.