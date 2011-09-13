استخدام یک ابررایانه به عنوان پزشک/ "واتسون" بیماری را تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید محققان دانشگاه ییل توانایی واتسون، ابررایانه مشهور شرکت IBM که به تازگی غلبه هوش مصنوعی بر هوش انسانی را به اثبات رسانده، در امر قضاوت را رد کرده باشند، اما این ابررایانه اکنون می تواند استعداد خود را در حرفه ای دیگر مورد آزمایش قرار دهد.

واتسون توسط یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه درمانی در آمریکا به کار گرفته شده است تا در تشخیص انواع بیماری ها و تجویز درمان در این شرکت فعالیت داشته باشد.

شرکت WellPoint که در حال حاضر 34.2 میلیون عضو دارد از سرعت پردازشی بالای واتسون و پایگاه داده های اطلاعاتی درمانی خود درباره اطلاعات موجود از بیماران به واتسون کمک خواهد کرد تا بتواند از میان گزینه های درمانی و دارویی گزینه درست را انتخاب کند.

برنامه WellPoint اطلاعات سه منبع مختلف را با یکدیگر ترکیب خواهد کرد: اطلاعات پرونده بیمار و اطلاعات الکترونیکی که توسط پزشک یا بیمارستان ثبت شده اند، سابقه داروها و درمانهای بیمار در شرکت بیمه و کتابخانه عظیمی که واتسون درباره کتابها و مجله های پزشکی و دارویی در اختیار دارد.

به گفته شرکت IBM در نهایت واتسون می تواند از میان این دریای اطلاعاتی بخش مورد نیاز خود را جدا کرده و در چند ثانیه پاسخ سوال خود را بیابد و به این شکل در آن واحد چند گزینه متخلف برای تشخیص و درمان بیماری ها ارائه دهد که این گزینه ها بر اساس میزان اطمینان رایانه رتبه بندی خواهند شد.

به گفته شرکت WellPoint دسترسی به این برنامه از هر ابزار قابل حمل و یا رایانه معمولی امکان پذیر خواهد بود. همچنین این شرکت اعلام کرده است بیماران نباید نگران این موضوع باشند که شاید واتسون برای کاهش میزان خدمات بیمه به بیماران مورد استفاده قرار بگیرد زیرا تصمیمات نهایی برای استفاده از خدمات بیمه درمانی تنها بر اساس تصمیمات واتسون نخواهند بود.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، طرح آزمایشی این برنامه در چند مرکز سرطانی، مراکز دانشگاهی پزشکی و آزمایشهای غده شناسی از سال آینده آغاز خواهد شد.