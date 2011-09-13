ثبت نام اینترنتی برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته حج و زیارت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده علوم حدیث، به سفارش حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت بر اساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، از بین برادران طلبه واجد شرایط، برای تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 91-90 در مقطع کارشناسی ارشد رشته «ارتباطات، گرایش حج و زیارت» از طریق آزمون اختصاصی، به شیوه حضوری دانشجو خواهد پذیرفت.
از کلیات این رشته تحصیلی میتوان به حداکثر پنج نیمسال تحصیلی بون طول مدت تحصیل، برگزاری آزمون در دو مرحلۀ کتبی(تستی) و مصاحبه، عدم اشتغال پذیرفتهشدگان به تحصیل در دیگر مراکز آموزش عالی همزمان با تحصیل در این دانشکده اشاره کرد.
بنابر این گزارش، اعطای مدرک رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری، تحصیل رایگان و پرداخت کلیه هزینههای تحصیل در طول دوره توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه درامور حج و زیارت، جذب به عنوان روحانی کاروان یا کارشناس حوزه تبلیغ در سفرهای زیارتی حج و زیارت پس از اتمام تحصیل، فعالیت درعرصههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در حوزه حج و زیارت و بهرمندی از امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی دانشکده علوم حدیث از امتیازات این رشته محسوب میشوند.
ثبت نام در این رشته از تاریخ اول مهرماه تا پانزدهم مهرماه سال جاری فقط از طریق پایگاه اینترنت دانشکده علوم حدیث قم به نشانی (www.qom.hadith.ac.ir) امکانپذیر است.
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