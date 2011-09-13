به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از برگزاری کارگاه های آموزشی پانزدهمین جشن سینمای ایران که روز دوشنبه 21 شهریور در خانه هنرمندان برگزار شد ومدیریت آن بر عهده ساعد نیک ذات (فیلمبردار سینما)بود به حوزه عکاسی مستقل و سینمای دیجیتال و فرآیند پست پروداکشن درعکاسی سینما اشاره کرد وافزود:تصور من این است که در حال حاضر نگاه مستقل در عکاسی فیلم کمرنگ شده است و عکاسی سینما هنوز هویت مستقل پیدا نکرده است.

وی در ادامه عنوان کرد:عکاسان فیلم شاید در حال حاضر با فراغ بال بیشتری کار می کنند و الزامی نیست که هر روز سر صحنه فیلمبرداری حاضرباشند و از امکانات بهتری نیز برخوردار هستند اما فقط تعداد محدودی ازعکاسان نگاه مستقلی را در کارهایشان رعایت می کنند.

نیک ذات در ادامه به روابط حاکم بر سینما اشاره کرد و افزود:متاسفانه در حال حاضر بسیار زیاد شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از کارگردان ها و یا تهیه کنندگان ما بستگانشان را بدون داشتن تجربه و دانش کافی در مقام عکاس فیلم قرار می دهند وبه نوعی آن را صرفه جویی در کار قلمداد می کنندو برخی از آنها بازهم به دلیل نداشتن دانش عکاسی ,عکس هایی را از فیلم ثبت می کنند که بعد ها نه در پوستر و نه در تبلیغات فیلم نمی توان از آن استفاده کرد.

وی در ادامه در رابطه با استفاده از فتوشاپ درعکس فیلم افزود: به نظر من استفاده از فتوشاپ در عکس به نوعی مخدوش کردن واقیعت ها است اما باز هم کاربرد این تکنیک در عکاسی بنا بر این موضوع که آیا درعکس پشت صحنه کاربرد دارد یا عکس صحنه فرق می کند چرا که من معتقدم در عکس پشت صحنه به دلیل به تصویر کشیدن تمام واقیعات هیچ چیز درعکس نباید حذف و اضافه شود اما در عکس صحنه گاهی بنا برضروریات باید کمی عکس را اصلاح کرد اما نباید تغییر کلی در عکس به وجود آورد.

این فیلمبردار سینما در آخر گفت:فکر می کنم در عکاسی سینما هنوز هویت عکاس بلاتکلیف است یعنی فکر می کنم استقلال عکاسی در سینمای ایران کمتر دیده می شود.

وی در ادامه افزود: به نظر من عکاس باید به عنوان مستند نگار در صحنه حضور داشته باشد اما عکاسان ما بیشتر فیلم نگار هستند.