تقیانی‌پور که نگارش نمایشنامه "پری" را هم بر عهده‌ داشته درباره اجرای داخلی و خارج از کشور این نمایش به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "پری" را که بر اساس زن‌پوشی تولید شده و دوره ناصرالدین شاه و قصه مطرب‌ها را روایت می‌کند در مهرماه و آبان‌ماه سال جاری در قالب اجرای عمومی در تماشاخانه سنگلج به صحنه ببریم.



وی ادامه داد: همچنین قرار است بعد از اجرای عمومی نمایش در تماشاخانه سنگلج آن را در زمستان سال جاری در یکی از دو کشور هلند یا لهستان به صحنه ببریم. البته این احتمال وجود دارد که "پری" را در هر دو کشور هم اجرا کنیم. این اجراها در قالب اجرای عمومی در هر دو کشور یا یکی از آن‌ها خواهد بود.



نمایش "پری" کاری از گروه تئاتر "نقاب" با حضور رضا پاپی، جواد پورزند، مصطفی ساسانی، رهام عسگرپور، علی‌ عامل‌هاشمی، بهرنگ فرهنگ‌دوست، علیرضا زارعی، محسن بابایی‌ربیعی و علیرضا رضاخوانی در مقام بازیگر به صحنه می‌رود. رضا شاپورزاده طراح صحنه، پریدخت عابدین‌نژاد طراح لباس و الهه افخمی و علیرضا نوری دستیاران کارگردان این اثر نمایشی هستند.