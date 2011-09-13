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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

11 کوهنورد چناران به قله دماوند صعود کردند

11 کوهنورد چناران به قله دماوند صعود کردند

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی چناران گفت: تیم 11 نفره گروه کوهنوردی چلیشاه برای سومین بار قله دماوند صعود کردند.

علیرضا جدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این صعود از جبهه شمال شرقی با شرکت محمد رضا جدی، قاسم سخی، غلامحسین علیزاده، علی هراتی، سعید درگاهی، حسین رحمتی، علی وطن دوست،عباس نیا،حسن سفیری و خانم ها ارجمند و سفیری طیسه روز برگزار شد.

وی اظهار کرد: گروه کوهنوردی چلیشاه که از دو سال پیش شروع به فعالیت کرده تاکنون تمامی قلل مرتفع استان و کشور را صعود کرده است.

وی گفت: این گروه همچنین طی این دو سال فعالیت در جهت آشتی مردم با طبیعت و کوهنوردی به برگزاری پنج برنامه عمومی کوهپیمایی تا ارتفاع دو هزارمتر، اقدام کرده است.

جدی افزود: اولین دوره آموزشی آشنایی با تروما و آسیب های ناشی از حوادث کوهستان را در مدرسه کوهنوردی اخلمد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1406556

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