11 کوهنورد چناران به قله دماوند صعود کردند

علیرضا جدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این صعود از جبهه شمال شرقی با شرکت محمد رضا جدی، قاسم سخی، غلامحسین علیزاده، علی هراتی، سعید درگاهی، حسین رحمتی، علی وطن دوست،عباس نیا،حسن سفیری و خانم ها ارجمند و سفیری طیسه روز برگزار شد.

وی اظهار کرد: گروه کوهنوردی چلیشاه که از دو سال پیش شروع به فعالیت کرده تاکنون تمامی قلل مرتفع استان و کشور را صعود کرده است.

وی گفت: این گروه همچنین طی این دو سال فعالیت در جهت آشتی مردم با طبیعت و کوهنوردی به برگزاری پنج برنامه عمومی کوهپیمایی تا ارتفاع دو هزارمتر، اقدام کرده است.

جدی افزود: اولین دوره آموزشی آشنایی با تروما و آسیب های ناشی از حوادث کوهستان را در مدرسه کوهنوردی اخلمد برگزار خواهد شد.