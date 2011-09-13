احد رضایی رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل ایرانیان درباره جدیدترین خبرها از نهمین نمایشگاه کتاب‌های کاربردی و دانشگاهی به خبرنگار مهر گفت: قرارداد ما با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نهایی شد و قرار است این نمایشگاه امسال در دو طبقه از فضای کانون برگزار شود.

وی ادامه داد: ثبت‌نام نهمین نمایشگاه کتاب‌های کاربردی و دانشگاهی از روز شنبه 12 شهریور آغاز ‌شده و تاکنون 80 درصد از فضای نمایشگاه پر شده است. این نمایشگاه، 14 تا 18 آبان ماه همزمان با نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل ایرانیان با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود ناشران امسال حضور فعال‌تری در نمایشگاه داشته باشند، بیان کرد: ما درخواست‌هایی از ناشرانی که عضو انجمن نبودند دریافت کردیم به همین دلیل فرم ثبت‌نام در اختیار آنها نیز قرار گرفت و تاکنون نیز تعدادی از آنها برای دریافت غرفه ثبت‌نام کرده‌‌اند.

به گفته وی حضور این دسته از ناشران از بین ناشرانی است که هم در حوزه کتاب‌های لاتین و هم کتاب‌های دانشگاهی فارسی‌زبان فعالیت می‌کنند.

رضایی در پایان با تاکید بر اینکه نمایشگاه این امکان را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد تا بتوانند به جدیدترین کتاب‌های حوزه‌های مختلف دسترسی داشته باشند، همچنین منابع علمی مراکز مختلف را تأمین ‌کنند، گفت: امسال برای نخستین‌بار چند مرکز پژوهشی هم در نمایشگاه غرفه خواهند داشت.

کتاب‌های این نمایشگاه با موضوعات دانشگاهی شامل فنی و مهندسی، علوم انسانی، پزشکی، هنر، علوم پایه و کشاورزی و ... عرضه می‌شود.