به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیزو، دکتر فریده الحسانی رئیس دپارتمان بیماریهای واگیردار سازمان بهداشت ابوظبی امارات اظهار داشت که زائران خانه خدا باید این دو واکسن را دو هفته پیش از سفر به عربستان تزریق کنند تا از قدرت و مصونیت لازم در مقابل این بیماریها برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: همه زائران باید یک بار این واکسن را تزریق کنند.

رئیس این دپارتمان یادآور شد: هم راستا با الویتهای سازمان بهداشت مارات برای پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار این واکسنها بدون هیچ هزینه ای به صورت گسترده در سراسر امارات توزیع شده است.

سازمان بهداشت امارات همچین مطالب آموزشی را درباره حج در تمام مراکز بهداشتی خود توزیع کرده تا به افزایش آگاهی زائران درباره الزامات حج کمک کند.

