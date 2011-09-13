مدیر کل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در حاشیه اختتامیه این مراسم در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با حضور دانشآموزان تمام استانهای کشور در چهار رشته هنری نمایش، صنایع دستی و تجسمی، آوایی و ساخت فیلم کوتاه دانشآموزی برگزار شد.
حسن فرازنده خالدی افزود: در این مرحله که در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور برگزار شد، 665 نفر دانشآموز مقطع متوسطه حضور داشتند.
وی تصریح کرد: امسال جشنواره 25 درصد رشد کمی در دریافت امتیاز برگزیدگان داشته است که نشان دهنده رشد کیفی آثار دانشآموزان است و این گویای رشد کمی نیز است.
وی از برگزاری دورههای آموزشی برای رشتههای مختلف و بر پایی نمایشگاه و نمایش فیلمهای دانشآموزی استانهای مختلف و تبادل نظر در بین دانشآموزان در این جشنواره خبر داد.
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