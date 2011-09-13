اجرای"ولپن"برای دانشجویان علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که قصد داشتند به طور گروهی به تماشای نمایش"ولپن" بنشینند، گروه این نمایش با هماهنگی مجموعه تئاتر شهر یک سانس اضافه به این دانشجویان اختصاص داده است . بنابراین چهارشنبه "ولپن" با یک اجرا در ساعت 16، در سه سانس روی صحنه می‌‌رود.

این نمایش اثر بن جانسن با دراماتورژی و کارگردانی مهدی کوشکی، کاری از گروه تئاتر " لیو"، از چهارشنبه ۹ شهریور اجرای خود را آغاز کرده است. محمود آقازاده، حسین امیدی، داوود پژمان‌فر، عنایت خادم بشیری، یکتا خاقانی، سعید خمان، مازیار سیدی، آوا شریفی، پدرام شریفی، آرش صباغ، امیرحسین طاهری، محمد طیب طاهر، صحرا فتحی، مصطفی کوشکی و حوریه میر محمدی در نمایش "ولپن" بازی می‌کنند.

"ولپن"در دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی جایزه اول کارگردانی و جایزه اول بازیگری را از آن خود کرده است. این نمایش هر روز به جز شنبه‌ها در دو سانس 18 و 20 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. همچنین خرید بلیت نمایش"ولپن" از طریق وب سایت رسمی مجموعه تئاتر شهر امکان پذیر است.