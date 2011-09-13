چالش خوابگاه در "علوم پزشکی تهران"/ رفع اختلاف حقوق کارمندان دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جاری با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه و سایر اعضای هیئت امنای در این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه، حسن امین لو، مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، شماری از معاونین وزارت بهداشت و معاونین دانشگاه و اعضای هیئت امنای دانشگاه حضور داشتند.

در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از ارائه گزارشی از وضعیت آموزش، پژوهش و خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، پرداخت نشدن طلب از بیمه ها را به عنوان چالش جدی دانشگاه برشمرد و گفت: میزان طلب دانشگاه از سازمان‌های بیمه گر حدود 89 میلیارد تومان است که از این میزان 48 میلیارد از بیمه تامین اجتماعی، 9 میلیارد از بیمه نیروهای مسلح و 31 میلیارد تومان از بیمه خدمات درمانی طلب داریم.

دکتر عباس شفیعی عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به تفاوت حقوق کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت در مقایسه با وزارت علوم اشاره کرد و خواستار برطرف شدن این تفاوت شد.

شفیعی افزود: برنامه 15 سال آینده فشار زیادی بر دوش دانشگاه علوم پزشکی تهران است و راهی جز گسترش این دانشگاه نیست و باید شرایطی فراهم تا سال 1404 کشور ما از نظر نظام ارجاع هیچ مشکلی نداشته باشد.

در این جلسه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه دانشگاه باید برای افق 50 سال آینده تصمیم گیری کند و به فکر یک مکان وسیع و مناسب برای انجام اهدافش باشد و گفت: اگر چه تعداد پزشکان در بعد از انقلاب رشد کرده ولی دسترسی به خدمات پزشکی هنوز مشکل است و باید دید که چه استانداردی برای این کار وجود دارد.

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با بیان اینکه نقشه نظام سلامت بر اساس نقشه جامع علمی کشور طراحی شده از تصویب آن در چند ماه آینده خبر داد.

دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این جلسه همچنین یادآور شد: تعدادی دانشجوی خارجی در دکتری تخصصی پرستاری از کردستان عراق جذب می شوند و زمینه برای جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه فراهم است.

وی با اشاره به سایت ESI برای بررسی وضعیت تولید علم اعضای هیئت علمی دانشگاه گفت: 10 هزار دانشگاه عضو این پایگاه علمی هستند و رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال گذشته در این پایگاه 400 رتبه ترقی کرده است و دانشگاه در یک درصد دنیا در حیطه پزشکی قرار گرفت.

لاریجانی از راه اندازی بزرگتربن کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: ما در نظر داریم جهش دوم پژوهشی را در دانشگاه سامان دهیم.

وی به مشکل خوابگاه‌ها اشاره کرد و گفت: 6 هزار دانشجوی این دانشگاه در 150 واحد خوابگاهی مستقر هستند و مهر ماه نیز 800 دانشجوی جدید به آنها اضافه خواهد شد و ما هنوز نتوانسته ایم جای مناسبی را برای آنها پیدا کنیم.