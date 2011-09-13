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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

در آستانه هفته دفاع مقدس/

تمثال پنج سردار شهید شهرستان دشتی رونمایی شد

تمثال پنج سردار شهید شهرستان دشتی رونمایی شد

خورموج - خبرگزاری مهر: در آستانه هفته دفاع مقدس طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان دشتی، از تمثال پنج سردار شهید این شهرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگارمهر، فرماندار دشتی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از تمثال این شهدا اظهارداشت: هر چه داریم از شهدا و امام شهداست و خدمت به آنان تکلیف همه آحاد مردم جامعه به ویژه مسئولین است.

سید علی هاشمی فرماندار دشتی گفت: سال جاری مبلغ 50 میلیون تومان جهت رونمایی تمثال شهدا دربلوار بسیج شهر خورموج اختصاص یافته است.

وی همچنین به بازدید و بررسی از روند پروژه سالن بسیج خورموج اشاره و بیان کرد: این سالن در یک هزار و 296 متر مربع با 54 متر طول و 24 متر عرض در دست اجراست.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه این سالن در سال 85 با اعتبار یک هزار و 500 میلیون ریال از دو درصد سهم نفت آغاز شده است، افزود: در سال 87 نیز مبلغ 800 میلیون ریال از محل مازاد درآمد و در سال 88 مبلغ 114 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به علاوه هزار و 386 میلیون ریال مازاد درآمد اختصاص داده شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه این سالن ورزشی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید، اظهارداشت: امسال 300 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به این سالن اختصاص یافته است.

کد مطلب 1406564

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