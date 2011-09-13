تمثال پنج سردار شهید شهرستان دشتی رونمایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، فرماندار دشتی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از تمثال این شهدا اظهارداشت: هر چه داریم از شهدا و امام شهداست و خدمت به آنان تکلیف همه آحاد مردم جامعه به ویژه مسئولین است .

سید علی هاشمی فرماندار دشتی گفت: سال جاری مبلغ 50 میلیون تومان جهت رونمایی تمثال شهدا دربلوار بسیج شهر خورموج اختصاص یافته است .

وی همچنین به بازدید و بررسی از روند پروژه سالن بسیج خورموج اشاره و بیان کرد: این سالن در یک هزار و 296 متر مربع با 54 متر طول و 24 متر عرض در دست اجراست .

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه این سالن در سال 85 با اعتبار یک هزار و 500 میلیون ریال از دو درصد سهم نفت آغاز شده است، افزود: در سال 87 نیز مبلغ 800 میلیون ریال از محل مازاد درآمد و در سال 88 مبلغ 114 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به علاوه هزار و 386 میلیون ریال مازاد درآمد اختصاص داده شده است .