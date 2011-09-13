هشدار پلیس آگاهی درمورد افزایش کلاهبرداری از طریق خودپردازها

به گزارش خبرگزاری مهر، کار آگاهان آگاهی استان گیلان در پی وقوع کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی، از مردم استان گیلان خواست در این خصوص دقت بیشتری از خود به خرج داده و در صورت موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس در میان بگذارند.

در هشدار پلیس آگاهی آمده است: اخیرا افراد کلاهبردار باشگرد تماس تلفنی با صاحبان مشاغل خدماتی و با جعل عنوان حقیقی و حقوقی تحت عناوین .... تقاضای دریافت خدمات می کنند.

این کلاهبرداران به بهانه پرداخت هزینه خدمات مورد درخواست، قربانیان را نزد دستگاه های خود پرداز ATM هدایت و با سوء استفاده از عدم آگاهی افراد آنها را به قسمت انتقال وجه دستگاه خود پرداز راهنمایی و در نتیجه از حساب آنها مبالغی به حساب های بانکی که قبلاً توسط خود افتتاح شده است، هدایت می کنند.

کلاهبرداری در این گونه موارد، با توسل به شیوه و شگردهای خاص مثل انتخاب گزینه زبان خارجی از جلوی دستگاه خودپرداز و تهیه 10 گردش آخرین عملیات بانکی مربوط به صاحب حساب و با ارائه شماره ده رقمی از سوی فرد تماس گیرنده به سوژه مورد نظر انجام می گیرد.

پلیس آگاهی گیلان توصیه کرده است: تحت هیچ عنوان به تماس مشکوک به ویژه از شماره های ناشناس و تلفن همراه، و به خواسته آنها توجه نشود.

این هشدار اشاره دارد به اینکه کلاهبرداری به این شیوه و روش در سراسر کشور رو به گسترش و در حال انجام است.

گفتنی است، برای انتقال وجه از حساب بانکی نیازی به حضور شخصی گیرنده پول در بانک یا خود پرداز های بانک وجود ندارد و واریز کننده پول تنها با داشتن شماره کارت می تواند پول را به حساب شخص مورد نظر انتقال دهند.

پلیس آگاهی گیلان از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با اینگونه افراد کلاهبردار مراتب را بلافاصله به پلیس آگاهی یا مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.