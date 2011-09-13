حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره عوامل موثر بر نورانیت دل به خبرنگار مهر گفت: اخلاص، تقوا، ترک دنیا و نداشتن دل بستگی به دنیا و متعلقات آن از جمله عواملی است که باعث نورانیت دل می شود.

وی افزود: برای نوارنیت دل انسان باید همه چیز را در مقابل ذات کبریایی خدا هیچ بداند. همچنین تلاوت و انس با قرآن، انجام به موقع فرایض دینی و واجبات الهی و ترک محرمات و گناهان، عمل به مستحبات به ویژه نوافل و به ویژه نافله شب، حضور با توجه در مجالس ذکر و وعظ، ارتباط با سیره و سلوک ائمه علیهم السلام، دائم الوضو بودن، روزه مستحبی و انفاق و دستگیری از مستمندان، خدمت خالصانه و بی منت به بندگان خدا هم عوامل مهمی هستند که باعث نورانیت دل می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره شیوه‌های تعمیق نورانیت دل گفت: مداومت بر اینگونه اعمال و جدایی از اعمالی که نورانیت دل را مخدوش می کند، کمک می کند تا نورانیتی که در دل انسان حاصل شده ماندگار شود و عمق بیابد. البته مهمتر از همه این است که فرد از خدا بخواهد که این نورانیت را در دل او حفظ کند.

نیک نژاد افزود: انس با دعا و مداومت و استمرار بر اعمال مستحبی هم در تعمیق نورانیت دل موثر است.

وی درباره نقش رسانه در فراهم کردن زمینه‌ای برای ایجاد نورانیت در مخاطبان گفت: رسانه ها در این حوزه رسالت سنگینی دارند. ترسیم و تبیین آثار خلوص، یکرنگی، صفا ، تاکید بر حفظ حریم دینی و اعتقادی جزو وظایف مهم آنهاست.

حجت الاسلام نیک نژاد تصریح کرد: تقویت روحیه عبودیت و بندگی خدا، پرهیز از نقل برخی اخبار و مطالبی که بددلی، نفاق و شکاف ایجاد می کند از جمله وظایف رسانه ها در این حوزه است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران تصریح کرد: مهمترین وظیفه اصحاب رسانه این است که توجه کنند انسان باید کارش برای خدا باشد و رضایت خدا را در نوشتار و گفتار در نظر بگیرند. با نگاه ژورنالیستی و کاسبی و سود و منافع دنیایی و جناحی روحیه خالصانه افراد تحت تاثیر قرار می گیرد.

حجت الاسلام نیک نژاد تاکید کرد: رسانه ها باید این فرهنگ را جا بیندازند که انجام تکلیف و وظیفه مهمتر از هرچیز است. در حقیقت انجام تکلیف مهمترین عامل نورانیت است و تکلیف آن چیزی است که خدا مشخص کرده است.