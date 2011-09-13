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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

نیک نژاد در گفتگو با مهر:

مداومت بر اعمال مستحبی نورانیت دل را تعمیق می‌بخشد

مداومت بر اعمال مستحبی نورانیت دل را تعمیق می‌بخشد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران مداومت بر اعمال مستحبی را عامل نورانیت دل دانست و با اشاره به نقش رسانه‌ها در ایجاد فرهنگ انجام وظیفه، گفت: رسانه ها باید این فرهنگ را جا بیندازند که انجام تکلیف و وظیفه مهمتر از هرچیز است.

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره عوامل موثر بر نورانیت دل به خبرنگار مهر گفت: اخلاص، تقوا، ترک دنیا و نداشتن دل بستگی به دنیا و متعلقات آن از جمله عواملی است که باعث نورانیت دل می شود.

وی افزود: برای نوارنیت دل انسان باید همه چیز را در مقابل ذات کبریایی خدا هیچ بداند. همچنین تلاوت و انس با قرآن، انجام به موقع فرایض دینی و واجبات الهی و ترک محرمات و گناهان، عمل به مستحبات به ویژه نوافل و به ویژه نافله شب، حضور با توجه در مجالس ذکر و وعظ، ارتباط با سیره و سلوک ائمه علیهم السلام، دائم الوضو بودن، روزه مستحبی و انفاق و دستگیری از مستمندان، خدمت خالصانه و بی منت به بندگان خدا هم عوامل مهمی هستند که باعث نورانیت دل می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره شیوه‌های تعمیق نورانیت دل گفت: مداومت بر اینگونه اعمال و جدایی از اعمالی که نورانیت دل را مخدوش می کند، کمک می کند تا نورانیتی که در دل انسان حاصل شده ماندگار شود و عمق بیابد. البته مهمتر از همه این است که فرد از خدا بخواهد که این نورانیت را در دل او حفظ کند.

نیک نژاد افزود: انس با دعا و مداومت و استمرار بر اعمال مستحبی هم در تعمیق نورانیت دل موثر است.

وی درباره نقش رسانه در فراهم کردن زمینه‌ای برای ایجاد نورانیت در مخاطبان گفت: رسانه ها در این حوزه رسالت سنگینی دارند. ترسیم و تبیین آثار خلوص، یکرنگی، صفا ، تاکید بر حفظ حریم دینی و اعتقادی جزو وظایف مهم آنهاست.

حجت الاسلام نیک نژاد تصریح کرد: تقویت روحیه عبودیت و بندگی خدا، پرهیز از نقل برخی اخبار و مطالبی که بددلی، نفاق و شکاف ایجاد می کند از جمله وظایف رسانه ها در این حوزه است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران تصریح کرد: مهمترین وظیفه اصحاب رسانه این است که توجه کنند انسان باید کارش برای خدا باشد و رضایت خدا را در نوشتار و گفتار در نظر بگیرند. با نگاه ژورنالیستی و کاسبی و سود و منافع دنیایی و جناحی روحیه خالصانه افراد تحت تاثیر قرار می گیرد.

حجت الاسلام نیک نژاد تاکید کرد: رسانه ها باید این فرهنگ را جا بیندازند که انجام تکلیف و وظیفه مهمتر از هرچیز است. در حقیقت انجام تکلیف مهمترین عامل نورانیت است و تکلیف آن چیزی است که خدا مشخص کرده است.

کد مطلب 1406566

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