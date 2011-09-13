جلسه "شعر امروز" در مشهد برگزار می شود

مجید نظافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسه شعر امروز برای دومین بار، با فعالیت هایی متنوع و کارشناسانی سرآمد و با تاکید بر شناخت شاعران جوان و با حضور شاعران برجسته کشور، نقد آثار شاعران خراسانی و نشست های تخصصی آغاز به کار خواهد کرد.

وی بیان کرد: این جلسه سال های گذشته با نظارت شورای شعر در نگارخانه میرک پنج شنبه هر هفته برگزار می شد، اما پس از تعطیلی شورای شعر با توجه به مشکلات موجود این جلسه هم تعطیل شد.

شاعر مجموعه "آخرین فصل زمین" افزود: جلسه شعر امروز پنجشنبه این هفته با حضور محمد حسین جعفریان، محمدباقر کلاهی اهری، محمد کاظم کاظمی، هادی منوری، سعید شاد و دیگر شاعران سرشناس خراسان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در جلسه شعر امروز هر ماه به نقد یک کتاب خواهیم پرداخت و همچنین میزبان شاعران سرآمد کشور خواهیم بود.

شاعر مجموعه فرشتگان معاصر گفت: در این جلسه سعی خواهیم کرد با حضور شاعران خوب مشهد تنها به شعر بپردازیم و از مسائل جانبی شعر دور بمانیم.

گفتنی است، جلسه شعر امروز پنجشنبه هر هفته از ساعت 17 تا 19 در سالن اجتماعات کتابخانه فردوسی واقع در پارک کودک مشهد، برگزار خواهد شد.