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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

رئیس کل بیمه مرکزی برکنار شد

رئیس کل بیمه مرکزی برکنار شد

پایگاه اطلاع رسانی دولت از جایگزینی سید محمد کریمى به جای جواد فرشباف ماهریان به عنوان رئیس کل بیمه مرکزى ایران با مصوبه جدید دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(19) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری -مصوب 1350- سید محمد کریمى را به عنوان رئیس کل بیمه مرکزى ایران تعیین کرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پیش از این جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزى ایران بود که با تصویب دولت، سید محمد کریمى به عنوان رئیس کل بیمه مرکزى ایران شد.

کد مطلب 1406570

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