430 اثر به دبیرخانه همایش ملی عمران شهری در سنندج ارسال شد

انور بهرام پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سومین همایش ملی عمران شهری با محورهای کلی معماری و شهرسازی، عمران و تأسیسات شهری و مدیریت امور شهری در دو بخش سخنرانی و پوستر آبان ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار می شود.

وی اظهار داشت: از 430 اثر دریافتی به دبیرخانه همایش پس از بررسی و داوری آثار، 94 اثر به صورت سخنرانی و 183 اثر به صورت پوستر در روزهای چهارم و پنجم آبان ماه ارائه می شود و 153 اثر دیگر نیز در قالب یک نمایشگاه به مدت دو روز برای بازدید عموم برپا می شود.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در ادامه به برنامه های جنبی این همایش دو روزه اشاره کرد و افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی در روز سوم آبان ماه پیش از برگزاری همایش در قالب هشت کارگاه از دیگر برنامه های این همایش است.

گفتنی است کلیه پروسه سومین همایش ملی عمران شهری به صورت اینترنتی و مجازی از طریق سایت همایش به آدرس www.urban.iausdj.ac.ir انجام شده و در پایان برگزاری همایش به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در همایش اعطا می شود.