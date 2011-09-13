رئیس سازمان بازرگانی سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و ایجاد وزارت صنعت و معدن و تجارت، طی حکمی از سوی معاون هماهنگی و امور مجلس این وزارتخانه، علی صفرزاده رئیس سازمان بازرگانی استان به عنوان سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی و مسئول کمیته ادغام منصوب شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، تجربه و شایستگی های علمی جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی و مسئول کمیته ادغام منصوب می شوید تا با بهره گیری از تمام توان، منابع و امکانات هر دو سازمان سابق صنایع و معادن و بازرگانی، ضمن انجام وظایف و تکالیف ابلاغی سازمانهای مذکور و جلوگیری از هر گونه خلاء در خدمت رسانی به مردم شریف و تسهیل ارتباطات هر دو حوزه، نسبت به انجام فرایندهای ادغام اعم از اقدامات مقدماتی و اقدامات تکمیلی و نهایی مطابق با دستورالعمل هایی که ارسال می شود، اقدام کنند.

در این حکم، ایجاد سازمانی چابک، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی در راستای تحقق اهداف ترسیم شده برای ادغام ، به ویژه برنامه های ارائه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکاری، همراهی و تعامل لازم تمامی مدیران، رؤسا و کارکنان ادارات، شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته وزارت متبوع در روند اجرا و تحقق کامل این مسیر مورد تأکید قرار گرفته است.