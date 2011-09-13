به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی صبح سه شنبه در دومین نشست خبری نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با اشاره به تسخیر سفارت اسرائیل در مصر، گفت: اقدام مردم مصر در تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی را باید به فال نیک گرفت و این اقدام نقطه عطفی در تحولات کشورهای منطقه است.

وی همچنین به اقبال اندیشمندان و متفکران کشورهای جهان اسلام برای شرکت در نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی اشاره کرد و افزود: از زمان نخستین نشست خبری بنده تا امروز که دومین نشست خبری برگزار می شود شاهد استقبال اندیشمندان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بودیم.

وی گفت: در این اجلاس 400 نفر از اندیشمندان و متفکران داخل کشور نیز دعوت شدند.

مشاور مقام معظم رهبری در ادامه با بیان اینکه نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی غیر رسمی است و مسئولان دولتی و اجرایی در آن حضور ندارند، تصریح کرد: این اجلاس محلی برای طرح اندیشه ها و دیدگاه های متفکرین جهان اسلام در رابطه با بیداری اسلامی و چگونگی استمرار آن است.

بنابراین گزارش علی اکبر ولایتی در ادامه این نشست ولایت به سئوالات خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت بیداری اسلامی در کشورهای منطقه پاسخ داد.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.