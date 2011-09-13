"بهمنی" ترانه و ترانه سرایی بعد از انقلاب را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بهمنی ترانه‌سرا و عضو شورای شعر و ترانه در برنامه "صبح با خبر" شبکه بین‌المللی خبر، روز چهارشنبه 23 شهریورماه، با رضا مهدوی کارشناس مجری این برنامه درباره ضرورت احیای ترانه‌سرایی بعد از انقلاب‌اسلامی به گفت‌وگو می‌نشیند.



شبکه بین‌المللی خبر، صبح روزهای شنبه و چهارشنبه در برنامه "صبح با خبر" با حضور کارشناسان و هنرمندان به آسیب‌شناسی هنر ژانرهای مختلف موسیقی می‌پردازد.

