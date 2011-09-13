علی اصغز محمدخانی معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این نشست رونمایی در راستای همکاری موسسه شهر کتاب با انتشارات پونته سی و سه ایتالیا با مدیریت خانم فرارو است که قرار است طی آن مراسمی برای رونمایی و نشست نقد و بررسی ترجمه ایتالیایی رمان «استخوان خوک و دست‌های جذامی» نوشته مصطفی مستور که به همت این ناشر در ایتالیا منتشر شده است، در روز شنبه ۲۶ شهریور در کتابخانه‌ ناردینی شهر فلورانس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در نشستی در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور در محل فروشگاه کتاب شرق‌شناسی رم و با حضور مترجم کتاب، خانم بیانکا ماریا فیلیپینی و همچنین یکی از منتقدان و روزنامه‌نگاران آشنا با ادبیات ایران، خانم آنتونلا ساکتی درباره‌ این کتاب بحث و گفت‌و‌گو می‌شود.

محمدخانی افزود: آخرین برنامه معرفی این کتاب در محل کتابخانه آزالایی شهر میلان خواهد بود که با سخنرانی خانم سارا حجازی، پژوهشگر ایرانی مقیم ایتالیا و استاد دانشگاه تورین، برگزار خواهد شد.

به گفته معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب، وی در این سفر در ادامه فعالیت‌های شهرکتاب با مراکز فرهنگی و علمی ایتالیا، دیداری با مدیران مرکز دانته‌شناسی فلورانس و ایران‌شناسان این شهر دارد و در نشست مقدماتی برگزاری همایش «سفرهای روحانی» (بررسی تطبیقی آثار دانته با سنایی، عطار و مولوی) که قرار است در ایران و ایتالیا برگزار شود، شرکت می‌کند.

وی همچنین از شرکت خود و مستور در شهر رم در دیداری با ایران‌شناسان و شرق‌شناسان خبر داد که قرار است طی آن گفت‌و‌گوهایی با رسانه‌های ایتالیایی درباره‌ی ادبیات معاصر فارسی و ادبیات ایران و ایتالیا در عرصه تطبیقی انجام شود.

بحث درباره‌ داستان کوتاه فارسی در سه‌ دهه‌ اخیر در ایران و معرفی ۲۰ داستان کوتاه برای ترجمه به ایتالیایی از جمله برنامه‌های این سفر است.