تعهد یا جذابیت؛ مسئله این است

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله با بیانات رهبری در جمع شعرا آغاز میشود و در دیباچه مجله، سیاستهای استراتژیک حوزه هنری در دهه چهارم انقلاب تشریح شده است.
این دوهفتهنامه موضوع تعهد یا جذابیت، دفاع از آرمان، بازتعریف هویت جمعی و هنر باقی و جاودانه را در گفتگوهایی با جمال شورجه، مجتبی رحماندوست و حبیبالله صادقی، محسن نفر، فاضل نظری، ناصر فخرزاده، عباسعلی براتیپور، اکبر صحرایی و محمدحسین جعفریان مورد بررسی قرار داده است.
نشریه «شبکه هنر» همچنین یادداشتهایی از چهرههایی مانند محمدعلی نجفی، مرتضی گودرزی دیباج، سیدیحیی یثربی، خسرو آقایاری، کیومرث قورچیان، محمدسعید نقاشیان، سعید منزه و خسرو زینالپور منتشر کرده است.
بررسی عملکرد و برنامههای آتی مرکز موسیقی، دفتر شعر، خانه عکاسان و مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب این دوهفتهنامه است.
شماره دوازدهم دوهفتهنامه تحلیلی، خبری «شبکه هنر» در 68 صفحه منتشر شده است.
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