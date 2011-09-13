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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

شماره جدید «شبکه هنر» آمد/

تعهد یا جذابیت؛ مسئله این است

تعهد یا جذابیت؛ مسئله این است

نشریه «شبکه هنر» با آثار و گفتارهایی از اکبر صحرایی، ناصر فخرزاده، عباسعلی براتی‌پور، حمید سبزواری، خسرو آقایاری، حبیب‌الله صادقی و مرتضی گودرزی دیباج منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله با بیانات رهبری در جمع شعرا آغاز می‌شود و در دیباچه مجله، سیاست‌های استراتژیک حوزه هنری در دهه چهارم انقلاب تشریح شده است.

این دوهفته‌نامه موضوع تعهد یا جذابیت، دفاع از آرمان، بازتعریف هویت جمعی و هنر باقی و جاودانه را در گفتگوهایی با جمال شورجه، مجتبی رحماندوست و حبیب‌الله صادقی، محسن نفر، فاضل نظری، ناصر فخرزاده، عباسعلی براتی‌پور، اکبر صحرایی و محمدحسین جعفریان مورد بررسی قرار داده است.

نشریه «شبکه هنر» همچنین یادداشت‌هایی از چهره‌هایی مانند محمدعلی نجفی، مرتضی گودرزی دیباج، سیدیحیی یثربی، خسرو آقایاری، کیومرث قورچیان، محمدسعید نقاشیان، سعید منزه و خسرو زینال‌پور منتشر کرده است.

بررسی عملکرد و برنامه‌های آتی مرکز موسیقی، دفتر شعر، خانه عکاسان و مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب این دوهفته‌نامه است.

شماره دوازدهم دوهفته‌نامه تحلیلی، خبری «شبکه هنر» در 68 صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 1406580

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