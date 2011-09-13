راهیابی مستند" تالاب انزلی" به بخش پایانی جشنواره جاهورینا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم " تالاب انزلی" به کارگردانی سعید نبی در مجموعه مستند 13 قسمتی گنجینه تتیس تولید گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است.

این فیلم که پس از پخش از شبکه یک صدا و سیما از سوی دانشگاهیان سراسر کشور نیز با اکران سراسری در دانشگاه‌های دولتی همراه شد، به بررسی اکوسیستم تالاب بین المللی انزلی پرداخته و آثار مخرب فعالیت‌های صنعتی انسان بر این تالاب زیبا را همچون تجاوز به حریم امن آن از طریق جاده سازی و زباله پراکنی و ... را به تصویر می‌کشد.

جشنواره "جاهورینا " از ششم تا نهم مهرماه سال جاری در بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود.

همچنین این فیلم که هم اکنون در جشنواره جهانی Water – Sea – The Oceans نیز حاضر است 24 شهریور تا شنبه 26 شهریورماه سال جاری در جمهوری چک به روی پرده خواهد رفت.

این فیلم در 40 روز با تجهیزات حرفه‌ای حیات وحش و در چهار فصل در قالب مجموعه مستند گنجینه تتیس تولید شده را علیرضا تقوی و پیمان نهان قدرتی تصویربرداری، مریم خدیوی نویسندگی، احمد رضا طایی صدابرداری، بهروز شهامت صداگذاری، حمید اسماعیلی تدوین و محمد کاظم پور عکاسی کرده‌اند.

گنجینه تتیس پس از دریافت جوایز جشن خانه سینما در سال 1389، جشنواره بین‌المللی سینمای مستند ایران در سال 89، در جشنواره‌های جهانی الجزیره با چهار اثر، To save and preserve روسیه، جشنواره جهانی محیط زیست با دو اثر تحسین شد.