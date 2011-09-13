به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان با بیان اینکه ظرفیت پذیرش دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه ها محدود است، گفت: برخی دانشکده ها به منظور جذب مخاطبان وسیع تر برای بهره گیری از زمان های آزاد خود اقدام به طراحی و ارائه دوره های متنوعی کرده اند که دوره های عالی تخصصی معماری از جمله آنهاست.

به گفته مظاهریان، در حال حاضر از 7 رشته دوره ارشد معماری 4 رشته مدیریت پروژه و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری و معماری داخلی عمومی شده و 3 رشته دیگر نیز در سال آینده در قالب دوره های عالی تخصصی معماری عرضه خواهد شد.

رئیس قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران با تصریح اینکه این دوره ها، دوره رسمی وزارت علوم نیست، افزود: دارندگان مدارک این دوره ها امکان ادامه تحصیل نخواهند داشت اما نیاز مخاطبان هر رشته با توجه به تخصصی بودن آن و بهره گیری از اساتید مجرب به طور کامل برآورده خواهد شد. به گفته رئیس دانشکده معماری دانشگاه تهران، این 4 رشته بهترین دروس و اساتید را دارند.