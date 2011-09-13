مستند "بچه های آسمان" در جایزه بزرگ شهید آوینی حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "بچه های آسمان" مستندی از زندگی خانواده شهلوب یکی از ساکنان روستای قانا در جنوب لبنان است که در جنگ 33 روزه حزب الله بر علیه رژیم صهیونیستی، یکی از دخترهایشان را از دست می دهند.
عوامل تولید این مستند 25 دقیقه ای عبارتند از:پژوهشـــگر، کـارگــردان و مجری طرح: سیّد روح الله حسینی، تصویربردار و صدابردار: مصطفی سیفی، صـداگـذار و تــدوینگر: طه فروتن، نویسنده گفتار متن: محمدرضا ابوالحسنی، گوینده: حسین محمودیان، مدیر تولید: شادی عیسی، تهیهکننده: مرتضی شعبانی.
این دوره از جایزه بزرگ شهید آوینی، میزبان آثار مستندی با رویکرد اندیشه، آراء و آرمانهای سیّد شهیدان اهلقلم است که از موضوعات بخش مسابقه این رویداد میتوان به مستندهای اجتماعی آسیبنگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای سیاسی و مستندهای مقاومت و پایداری اشاره کرد.
سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، همزمان با هفته دفاعمقدس و عصر پنجم مهرماه 1390 در «تهران» برگزار خواهد شد.
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