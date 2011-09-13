  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

وویسیچ چژنی:

دورتموندی ها مرا دست می اندازند!

دورتموندی ها مرا دست می اندازند!

دروازه بان تیم فوتبال آرسنال در آستانه دیدار با دورتموند در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گفت هم تیمی های لهستانی اش او را مسخره می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در زمین دورتموند با این تیم دیدار خواهد کرد.

همبازیان وویسچ چژنی در تیم دورتموند عبارتند از لوکاژ پیژک، روبرت لواندفسکی و یاکوب بلاژکوفسکی. همه این بازیکنان پس از باخت 8 بر 2 آرسنال مقابل منچستریونایتد به تمسخر هموطن خود پرداخته اند.

چژنی با بیان اینکه در بازی با دورتموند این اوست که به آنها خواهد خندید، به "سان" گفت: فکر می کنم دو تا از آنها سه شنبه شب بازی کنند و یاکوب که بیشتر از همه مرا مسخره می کرد بر روی نیمکت می نشیند. آنها شکست 8 بر 2 مقابل منچستر را به استهزا گرفته اند اما این چیزها به کله من فرو نمی رود. من برای این بازی تمرکز دارم و امیدوارم پس از بازی، این من باشم که آنها را دست می اندازم.

کد مطلب 1406589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها