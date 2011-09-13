دورتموندی ها مرا دست می اندازند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در زمین دورتموند با این تیم دیدار خواهد کرد.

همبازیان وویسچ چژنی در تیم دورتموند عبارتند از لوکاژ پیژک، روبرت لواندفسکی و یاکوب بلاژکوفسکی. همه این بازیکنان پس از باخت 8 بر 2 آرسنال مقابل منچستریونایتد به تمسخر هموطن خود پرداخته اند.

چژنی با بیان اینکه در بازی با دورتموند این اوست که به آنها خواهد خندید، به "سان" گفت: فکر می کنم دو تا از آنها سه شنبه شب بازی کنند و یاکوب که بیشتر از همه مرا مسخره می کرد بر روی نیمکت می نشیند. آنها شکست 8 بر 2 مقابل منچستر را به استهزا گرفته اند اما این چیزها به کله من فرو نمی رود. من برای این بازی تمرکز دارم و امیدوارم پس از بازی، این من باشم که آنها را دست می اندازم.