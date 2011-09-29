به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال من سیتی در دیدار با بایرن مونیخ در چارچوب رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا از دستور روبرتو مانچینی، سرمربی این تیم، مبنی بر حضور در زمین به عنوان بازیکن ذخیره سرپیچی کرد.

این رفتار ته‌وز سرزنش اهالی فوتبال و هواداران تیم منچسترسیتی را در پی داشت هرچند که این بازیکن بعدتر اعلام کرد که در این میان یک سوء برداشت پیش آمده و او به هیچ وجه به چنین کاری که مغایر با اخلاق حرفه ای است دست نمی زند.

منچسترسیتی در بیانیه ای که بتازگی بر روی سایت باشگاه قرار گرفته آورده است: منچسترسیتی تایید می کند که کارلوس ته وز تا اطلاع ثانوی با حداکثر زمانی دو هفته محروم خواهد بود. این محرومیت به دلیل رفتار این بازیکن در شکست دو بر صفر مقابل بایرن مونیخ است. ته وز حق شرکت در تمرینات را هم ندارد تا به وضعیتش رسیدگی شود.

بر پایه گزارش ساکرنت، از آنجایی که پس از پایان بازی های این هفته، رقابت های لیگ فوتبال انگلستان به دلیل بازی های ملی برگزار نمی شود، ته وز تا تاریخ 15 اکتبر (23 مهر) قادر به همراهی من سیتی نیست.