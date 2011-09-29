به گزارش خبرگزاری مهر، استوارت پی‌یرس که از وی به عنوان یکی از گزینه های مربیگری بریتانیا در بازی های المپیک 2012 لندن نیز نام برده می شود معتقد است هنوز تجربه لازم برای هدایت تیم بزرگسالان انگلستان را ندارد.

قرارداد کاپلو پس از رقابت های یورو 2012 به پایان می رسد و پی‌یرس که در حال حاضر در کادر مربیگری تیم بزرگسالان انگلستان هم حضور دارد حاضر به جانشینی کاپلو نیست.

وی در گفتگو با "تاک اسپورت" اظهار داشت: احساس می کنم این شغل باید در اختیار فرد مسن تری قرار بگیرد. در این مقطع تجربه لازم را ندارم. من مربی منچسترسیتی بوده ام و در مقطعی هم هدایت ناتینگهام فارست را بر عهده داشته ام و در حال حاضر هم که مربی تیم زیر 21 سال هستم.

پی یرس افزود: از کاری که در حال حاضر انجام می دهم لذت می برم و به کسی که قرار است پس از کاپلو هدایت تیم ملی انگستان را بر عهده بگیرد کمک خواهم کرد. می توانم به وی کمک کنم تا بهترین توان خود را برای موفقیت به کار گیرد. من احساسات بعضی ها را درک می کنم که بر این باورند باید جایگزین کاپلو شوم اما فکر می کنم الان زمان مناسبی برای انجام این کار نیست. اغلب خیلی از مردم را می بینم که یک دفعه بالا می روند و یک دفعه هم به زیر کشیده می شوند. من قصد کسب تجربه دارم و برای سال های آینده نامزد بهتری خواهم بود.