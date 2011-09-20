رقابت سختی با کمانداران در جام جهانی دارم/ هنوز آماده مسابقه نیستم!

مهتاب پارسا مهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: با کسب نشان طلای مسابقات جهانی ترکیه موفق شدم برای اولین بار به عنوان یک کماندار ایرانی و یک بانوی ورزشکار تیروکمان مجوز حضور در مرحله فینال جام های جهانی این رشته را بدست آورم.

وی افزود: رقبای من در مسابقات جهانی ترکیه همه قدرتمند بوده و سابقه حضور در مرحله فینال جام های جهانی را دارند. من در مجموع کار سختی مقابل این رقیبان دارم اما تلاش می کنم تا بتوانم در اولین تجربه ام در چنین مسابقاتی نتیجه خوبی را بگیرم.

کماندار ملی پوش کشورمان تصریح کرد: به طور قطع مسابقه سنگینی پیش رو دارم. در این مسابقات کماندار آمریکا و روسیه از برترین های جهان هستند. در کنار آنها دو ورزشکار با رنکینگ بالا از ایتالیا هم حاضر هستند. من هم با حلیمیان از ایران برای اولین بار در جمع هشت کماندار برتر دنیا قرار گرفته ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط خوبی ندارم و هنوز آماده حضور در مسابقات جهانی نیستم. امیدوارم در فاصله باقیمانده تا این رقابتها بتوانم به شرایط مطلوب بدنی برسم.

پارسا مهر در این خصوص گفت: این اولین سالی بود که به طور مرتب در مسابقات مختلف جهانی شرکت کرده بودم. تا به امروز تجربه حضور در مسابقات پشت سر هم و سنگین جهانی را نداشتم و شاید همین مسئله باعث شده تا نتوانم به آن آمادگی مطلوبی که می خواهم برسم و دچار افت بدنی شوم.

مهتاب پارسا مهر به همراه سیده ویدا حلیمیان در مرحله دوم رقابتهای جام جهانی سال 2011(ترکیه)

وی در مورد مسابقات امسال هم خاطرنشان کرد: جام های جهانی ترکیه، کرواسی و آمریکا همه سطح بالایی داشتند. در کنار آن برای اولین بار در رقابتهای المپیکی تیروکمان شرکت کردم. هر چند خستگی ناشی از سفر به آمریکا در ناکامی ام در این رقابتها تاثیر داشت اما معتقدم سطح مسابقات المپیکی دانشجویان از مسابقات تک رشته ای سال گذشته بالاتر بود.

کماندار ملی پوش کشورمان اظهار داشت: کماندارانی که در شنژن مقابل من قرار می گرفتند همگی از قهرمانان این رشته بودند و خستگی راه و فشردگی مسابقات در کنار این مسئله باعث شد تا نتوانم در این میدان بزرگ نتیجه قابل قبولی بگیرم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا در تهران گفت: بعد از حضورم در فینال جام جهانی ترکیه، در مسابقات قهرمانی آسیای تهران شرکت می کنم. این مسابقه رنکینگ بالایی دارد چون در آن سهمیه المپیک در بخش ریکرو توزیع می شود به همین واسطه مسابقات بخش کامپوند هم از اهمیت بالایی برخوردار می شود.

فینال جام های جهانی تیراندازی باکمان اول مهرماه در استانبول ترکیه برگزار می شود. برای اولین بار در تاریخ تیروکمان کشورمان مهتاب پارسا مهر به همراه سیده ویدا حلیمیان از ایران به عنوان نمایندگان کشورمان به دلیل موفقیت در مراحل قبل جام های جهانی در سال 2011 جواز حضور در فینال این دیدارها را بدست آورده اند.