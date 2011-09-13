200 دارالقرآن در مراکز نیروی انتظامی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه قرآنی نیروی انتظامی قزوین که با حضور احمد عجم استاندار، روحانیون و فرماندهای نیروهای نظامی و انتظامی استان برگزار شد اظهارداشت: به منظور نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در بین نیروی انتظامی و خانواده های آنان، تاسیس مراکز قرآنی در مراکز استانها با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه با وجود فضای معنوی در کشور بستر مناسبی برای آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با قرآن فراهم شده و با تاسیس مراکز قرآنی در نیروی انتظامی بستر انس خانواده های نظامیان با این کتاب آسمانی محقق شده است.

وی گفت: در ارزیابی پرسنل برای ترفیع شغلی یکی از ملاکها میزان فعالیت فرهنگی پرسنل و آشنایی آنها با قرآن و معرف دینی است.

حجت الاسلام بهرامی تصریح کرد: با فعال کردن مهدهای قرآنی در نیروی انتظامی برای آموزش نونهالان و نوجوانان خانواده ها اقدام خواهیم کرد.

وی یادآورشد: با حمایت استانداران امیدواریم بتوانیم مهدها و مدارس قرآنی را در مراکز نیروی انتظامی شهرستانها هم دایر کنیم.

رئیس عقیدیتی سیاسی نیروی انتظامی کشور بیان کرد: در اعتقادات دینی ما چیزی مقدس تر و با ارزش تر از قرآن نیست و هر چقدر در این زمینه سرمایه گذاری شود به تقویت روحیه معنوی جامعه کمک خواهد شد.

این مسئول افزود: متاسفانه در گذشته حق قرآن ادا نشده است که همه باید از این قصور توبه کنیم و بدانیم اگر در زمینه آشنایی با این کتاب الهی همت و تلاش کنیم با لطف خداوند نور قرآنی در سینه هایمان ماوی گزیده و روحیه معنوی و دینی در وجودمان ریشه می گیرد و سعادت دنیا و آخرتمان تضمین می شود.

وی از تلاش فرمانده نیروی انتظامی استان در راه اندازی این مدرسه قرآنی هم تقدیر کرد.