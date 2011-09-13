مردم از نمایشگاه فروش پاییزه در خواجه ربیع مشهد استقبال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم کاشفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقرر شد با تایید سازمان بازرگانی استان و مجمع امور صنفی، این نمایشگاه در محل دیگری برگزار شود.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و تهیه البسه، لوازم‌التحریر و غیره، استقبال مردم از نمایشگاه فروش پاییزه در نمایشگاه بین المللی قابل قبول بوده است.

وی بیان کرد: حدود هزار واحد صنفی در این نمایشگاه حضور دارند که از این میزان پوشاک 450 واحد، کیف و کفش 130 واحد، لوازم خانگی 100 واحد، مواد غذایی 150 واحد و مواد شوینده و لوازم آرایشی بهداشتی 70 واحد به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه عرضه تولیدات داخلی و کمک به شهروندان بوده و کیفیت اجناس توزیعی در سطح بالایی قرار دارد.

کاشفی ادامه داد: نمایشگاه فروش پاییزه از تاریخ 18 شهریور ماه شروع به کار کرده و تا 27 شهریور ماه به همشهریان در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد خدمت رسانی می‌کند.