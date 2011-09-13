  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

کاشفی:

مردم از نمایشگاه فروش پاییزه در خواجه ربیع مشهد استقبال نکردند

مردم از نمایشگاه فروش پاییزه در خواجه ربیع مشهد استقبال نکردند

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد گفت: نمایشگاه دوم پاییزه که قرار بود در خواجه‌ربیع مشهد برگزار شود به دلیل عدم استقبال منحل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم کاشفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقرر شد با تایید سازمان بازرگانی استان و مجمع امور صنفی، این نمایشگاه در محل دیگری برگزار شود.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و تهیه البسه، لوازم‌التحریر و غیره، استقبال مردم از نمایشگاه فروش پاییزه در نمایشگاه بین المللی قابل قبول بوده است.

وی بیان کرد: حدود هزار واحد صنفی در این نمایشگاه حضور دارند که از این میزان پوشاک 450 واحد، کیف و کفش 130 واحد، لوازم خانگی 100 واحد، مواد غذایی 150 واحد و مواد شوینده و لوازم آرایشی بهداشتی 70 واحد به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه عرضه تولیدات داخلی و کمک به شهروندان بوده و کیفیت اجناس توزیعی در سطح بالایی قرار دارد.

کاشفی ادامه داد: نمایشگاه فروش پاییزه از تاریخ 18 شهریور ماه شروع به کار کرده و تا 27 شهریور ماه به همشهریان در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد خدمت رسانی می‌کند.

کد مطلب 1406596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها