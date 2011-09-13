به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده امیدوارانه از برتری استقلال مقابل پرسپولیس می گوید. او به آینده امیدوار است حتی اگر تیمش در دربی 71 بازنده باشد. او در گفتگوی خود با خبرنگار مهر که در زیر می آید به این نکات اشاره کرده است.

* خبرگزاری مهر: شرایط استقلال پیش از دربی چطور است؟

- علی فتح الله زاده: شرایط تیم خوب و ایده‌آل است و بازیکنان "توپ توپ" و سرحال، آماده رویارویی با پرسپولیس در دربی هستند.

* چه پاداشی برای برد در دربی درنظر گرفته‌اید؟

- برای پیروزی در این بازی پاداشی تعیین نکرده‌ایم. ما تیم دوم جدول هستیم و قرار است با تیم سیزدهم جدول که با ما هفت امتیاز اختلاف دارد، بازی کنیم. ما اگر در این بازی برنده هم شویم اتفاق خاصی نیفتاده و پاداشی به غیر از آنچه که بعد از هر برد برای بازیکنان در نظر می گیریم به آنها نخواهیم داد.

* نتیجه دربی چه تاثیری در سرنوشت پرویز مظلومی خواهد داشت؟

- مظلومی در این بازی به امید خدا نتیجه خواهد گرفت و ما برنده می شویم اما اگر به هر دلیلی یک در هزار نتیجه را واگذار کردیم، همچنان از این مربی خوب حمایت خواهیم کرد. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است.

* چقدر خوش بین هستید که مظلومی در دربی هت تریک کند؟

- من به برد خوش بینم. 90 درصد احتمال می دهم پرویزخان در دربی هت تریک کند.

* اگر اینطور شود که مظلومی در دربی جاوادنه می شود.

- بله همین طور است. تا جائیکه من می دانم هیچ مربی و تیمی نتوانسته در دربی سه بازی پشت سر هم را برنده شود.

* و نقش شما در این پیروزی و رکورد مظلومی چقدر است؟

- ما که کاره‌ای نیستیم و فقط کمک می کنیم تا تیم به نتیجه برسد. مهم شادی هواداران است و اینکه تیم به نتیجه برسد. چه کسی عامل این پیروزی است مهم نیست.

* می گویند اگر استقلال دربی را ببازد به همکاری با مظلومی پایان می دهید؟

- در دربی هر نتیجه‌ای رقم بخورد، مظلومی می ماند. این را قطعی می گویم. ما الان تیم دوم جدول هستیم و دو امتیاز با صدر جدول فاصله داریم، پس بد کار نکرده‌ایم و از خوب‌های لیگ برتر هستیم. این درست نیست که فکر کنیم، استقلال چون بازیکن دارد، نمی بازد. ما همانطور که هفته قبل باختیم، تا پایان فصل بازهم احتمال دارد ببازیم، مهم این است که چطور با شکست برخورد کنیم.

* البته این شایعات هم مطرح است که در صورت شکست به پرسپولیس باشگاه شما زیر و رو می شود.

- چرا باید باشگاه ما با یک شکست زیرورو شود؟! ما تیم دوم جدول هستیم و اگر قرار است با یک باخت باشگاه مان زیر و رو شود، پس آن تیم‌هایی که سیزدهم و چهاردهم هستند، اگر ببازند باید به باشگاه‌شان بمب اتم زده و شخم بزنند!

* چه صحبتی با هواداران استقلال دارید؟

- آنها تا به امروز ما را شرمنده کرده‌اند و من اطمینان دارم روز جمعه نیز 50 درصدی که متعلق به هواداران استقلال خواهد بود، خیلی زود پر می شود.

* مشخص شده در این بازی چقدر از ظرفیت ورزشگاه به هواداران استقلال تعلق می گیرد؟

- با مسئولان باشگاه پرسپولیس توافق کرده‌ایم که در هر دو بازی رفت و برگشت ظرفیت ورزشگاه 50 - 50 باشد.

* اما در دربی 70 تعداد تماشاگران شما بیشتر بود.

- در آن بازی هم جایگاه‌ها بصورت مساوی بین هواداران دو تیم تقسیم شده بود اما تعداد هواداران ما بیشتر بود.

* موضوع مبادله آرش برهانی و مهدی کیانی درست است؟

- هنوز در این خصوص صحبتی با من مطرح نشده است و فکر می کنم این هم جزو شایعاتی که این روزها زیاد مطرح می شود.

* کدام شایعات؟

- متاسفانه برخی‌ها قلم را زیر پا می گذارند و نکاتی را مطرح می کنند که دور از واقعیت است. دیروز آقای نامجومطلق در شبکه ورزش در مورد تیم استقلال خیلی خوب صحبت کرد، ابراز لطف داشت و حتی عنوان کرد که تیم خوبی را بسته‌ایم اما برخی دوستان از قول نامجومطلق امروز مطالبی را منتشر کرده‌اند که زمین تا آسمان با حرف‌هایی که ایشان زد، متفاوت است. متاسفم از اینکه بگویم آنها در روز روشن حرف‌های او را تحریف کرده‌اند.

* هیئت مدیره استقلال هم مشخص نشده و مدارک باشگاه شما ناقص به کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.

- من در این خصوص اظهارنظر نمی کنم، چرا که انتخاب هیئت مدیره در حیطه وظایف من نیست. قطعا مسئولان امر در زمانی که صلاح بدانند هیئت مدیره را مشخص و اعلام خواهند کرد.

* اما احتمال دارد با این شرایط به مشکل برخورد کنید و حتی از لیگ قهرمانان آسیا کنار بروید.

- فعلا درگیر آماده سازی تیم برای دربی هستیم و تمام تمرکزمان به آن بازی است. انشااله که استقلال و دیگر باشگاه‌های ایران با مشکلی مواجه نخواهند شد.