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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

نخست وزیر پاکستان وارد فرودگاه رشت شد

نخست وزیر پاکستان وارد فرودگاه رشت شد

رشت - خبرگزاری مهر: "یوسف ‌رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان ساعت 11و 50 دقیقه صبح سه شنبه وارد فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه به گیلان توانمندی های دو طرف برای گسترش روابط تجاری، کشاورزی، فرهنگی و علمی بررسی خواهد شد.

همچنین در این دیدار پتانسیل های استان گیلان به عنوان یکی از مناطق زرخیز ایران به هیئت پاکستانی معرفی خواهد شد.
 
نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه در این سفر یک روزه از شهرستان های لاهیجان و بندرانزلی استان گیلان نیز دیدن می کند، این نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه از پاکستان به استان گیلان است.
 
"یوسف ‌رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان که از دیروز به ایران سفر کرده است، با معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد، در این دیدار دو طرف درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ ای و بین‌ المللی بحث و تبادل‌ نظر شد.
کد مطلب 1406600

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