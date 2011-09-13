به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمدجواد شوشتری، مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی استفاده از تجربیات بین المللی برای زیباسازی منظر شهری است، گفت: دومین نشست یک روزه تخصصی زیباشناسی منظری شهری با حضور شش تن از اساتید دانشگاه کشورهای ایتالیا و فرانسه و همچنین چند تن از اساتید ایرانی در 3 نشست با عناوین مدیریت منظر شهری، منظر فرهنگی شهر و سیمای ظاهری شهر به بررسی وضعیت سیما و منظر شهری تهران و جدیدترین دستاوردهای روز دنیا در این زمینه می‌پردازد.

شوشتری با اشاره به موضوعات مورد بحث در این نشست تخصصی تأکید کرد: موضوعات این نشست‌ها شامل مباحثی است که شهر تهران به عنوان پایتخت و کلانشهر به لحاظ بصری با آن روبرو است و می‌خواهیم با برگزاری چنین نشست‌هایی ضمن ارتقاء دانش زیباسازی منظر شهری مدیران و متولیان امر از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه بهره گیریم و با بومی‌سازی آنها گامی مثبت در جهت زیباسازی شهر تهران برداریم.

در این نشست موضوعاتی چون «بررسی پروژه های شهری در حوزه زیباسازی کشور ایتالیا با رویکرد منظر شهری» از پروفسور لوچو باربرا، «مدیریت زیباسازی در فضاهای شهری» از پروفسور فابریزیو توپتی، «مبلمان شهری» از پروفسور دی جورجو، «زیباسازی معابر شهری» از پروفسور آلساندر ادی چزاریس، «زوائد بصری شهری» از پروفسور ژان میشل گوژت و «تبلیغات شهری» از دکتر جوزپه گارگانی از جمله سخنرانی‌هایی است که توسط میهمانان به بحث و بررسی پرداخته می‌شود.

نخستین نشست تخصصی زیباشناسی منظر شهری تیرماه امسال در حاشیه جشنواره خدمات شهری و مشارکت شهروندی برگزار شده بود.

دومین نشست تخصصی زیباشناشی منظر شهری فردا (چهارشنبه 23 شهریور) در محل سالن سعدی مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد، از ساعت 9 صبح با حضور معاونان و مشاوران شهرداری تهران و نیز مدیران خدمات شهری و زیباسازی مناطق 22 گانه شهرداری و اساتید دانشگاه و دانشجویان آغاز می شود.