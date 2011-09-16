سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح سهام عدالت از سوی دولت سالهای قبل اجرا شد و قرار شد هر سال از بابت این سهام سودی عاید بازنشستگان شود.

وی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت فقط در سال 86 به بازنشستگان پرداخت شد، گفت: از آن سال تاکنون به بعد هیچ سودی به بازنشستگان تعلق نگرفت و در شرایطی که سودی ارائه نشود و این قشر از جامعه نتوانند برای آن برنامه ریزی کنند در این صورت سهام معنای خود را از دست می دهد.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: چرا دولت دراین خصوص شفاف سازی نمی کند که برای پرداخت سهام عدالت و سود حاصل از آن چه برنامه ای دارد آیا قصد دارد که سود آن را مجددا پرداخت کند یا خیر.

به گفه زمانی، در شرایط فعلی که بسیاری از بازنشستگان جامعه نیازمند دریافت سود سهام عدالت هستند دولت وظیفه دارد که برنامه ریزیهای مربوط به آن را به مردم اعلام کند و در صورت توقف طرح، آنها را بی خود دلخوش نکند.

وی گفت: هنگامیکه سودی به سهام عدالت تعلق نگیرد برگه های سهام عدالت که در دست بازنشستگان است با یک کاغد خالی تفاوتی ندارد.

علی اکبر خبازها رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی نیز چندی قبل با اشاره به اینکه حدود صد هزار نفری که بعد از سال 86 بازنشسته شده اند سهام عدالت دریافت نکرده اند عنوان کرد که قرار بود سود سهام عدالت هر سال به بازنشستگان پرداخت شود درحالی که این سود از سال 86 به بعد فقط یکبار آن هم به مبلغ 40 هزار تومان به بازنشستگان تعلق گرفته است.