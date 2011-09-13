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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

با امضای تفاهم نامه/

دانشکده بهداشت کلات از بهمن ماه سال جاری دانشجو می پذیرد

دانشکده بهداشت کلات از بهمن ماه سال جاری دانشجو می پذیرد

کلات - خبرگزاری مهر: فرماندار کلات از امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای احداث دانشکده بهداشت و جذب دانشجو از بهمن ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قره خانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور این شهرستان را 220 نفرعنوان کرد و گفت: این تعداد در سال تحصیلی جدید به 400 نفر می رسد.

وی افزود: پیگیری های لازم جهت راه اندازی واحد دانشگاه آزاد در حال انجام است و امیدواریم با مساعدت های استاندار خراسان رضوی ظرفیت های علمی -  پژوهشی شهرستان بارور شود.

فرماندار کلات در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای آغاز سال تحصیلی جدید مدارس، گفت: تمهیدات لازم برای ساماندهی وضعیت ترافیک در روزهای آغازین بازگشایی مدارس اندیشیده و در مسیر تردد دانش آموزان مدارس حاشیه جاده توسط راه و ترابری و دهیاری ها سرعت گیر نصب شده است.

قره خانی افزود: برگزاری نشست مدیران مدارس شهرستان برای تبیین برنامه های سال تحصیلی جدید نیز از دیگر برنامه ها برای آغاز سال تحصیلی بوده است.

وی عنوان کرد: با اقدامات انجام شده، معلمان برای حضور در مدارس از اولین روز سال تحصیلی سازماندهی شده اند.

به گفته فرماندار کلات خط کشی محل عبور دانش آموزان در مقابل مدارس شهری، برگزاری با شکوه مراسم روز شکوفه ها، آسفالت مسیر و ساماندهی مدارس روستایی قبل از آغاز سال تحصیلی توسط گروه های جهادی بسیج دانشجویی از دیگر برنامه هایی است که برای استقبال از ماه مهر در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1406603

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