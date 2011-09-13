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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

باقری زادگان در گفتگو با مهر:

شرکت ۲۹۰ نوآموز بخش کهک در طرح سنجش سلامت

شرکت ۲۹۰ نوآموز بخش کهک در طرح سنجش سلامت

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک از شرکت ۲۹۰ نوآموز این بخش در طرح سنجش سلامت خبر داد.

محمد رضا باقری زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای طرح سنجش با ارزیابی‌های جسمانی سنجش بینایی، شنوایی، بهداشت، سنجش هوش و آمادگی تحصیلی از تاریخ ۲۵ تیرماه در بخش کهک آغاز و تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه ادامه داشته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک ادامه داد: ۷ پایگاه در روستاهای بخش کهک برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود و بر اساس گزارش‌های رسیده بیش از ۲۹۰ نوآموز در سطح بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک هدف از اجرای این طرح را سلامت نوآموزان و بالا بردن رشد آموزشی آنان عنوان کرد و افزود: در این سنجش ۱۱ نوآموز در ارزیابی آمادگی تحصیلی، ۱ نوآموز در ارزیابی شنوایی، ۴ نوآموز در ارزیابی شنوایی بینایی و ۸ نوآموز در ارزیابی بینایی دچار مشکل بودند که به مراحل تخصصی ارجاع داده شدند.

یاد آور می شود: در سال گذشته ۳۰۰ نوآموز در طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در بخش کهک شرکت کرده بودند.

کد مطلب 1406606

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