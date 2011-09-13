اشد مجازات برای متخلفان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

بیژن صفوی در گفتگو با مهر ضمن ابراز تأسف از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ما در شرایط گذراست، این اتفاق صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: انتقال تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش خصوصی و تحول اقتصاد در دهه اخیر از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشته باشیم. این اقتصاددان اظهار داشت: اقتصاد ما در حال حاضر در مسیری حرکت می کند که در چارچوب یک سلسله اصول به صورت سیستمی و قانون مند نقش خود را ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیان کرد: موضوع اختلاس از جمله مواردی است که در اقتصادهای مختلف خود را نشان می دهد.



رئیس پژوهشکده امور اقتصادی افزود: ساز و کارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی و انتقال تصدی گری به بخش خصوصی فراهم شده است. صفوی مطرح کرد: سیستم نظارتی که بتواند از بروز چنین اتفاقاتی در کشور پیش‌گیری کند، وجود دارد اما به دلیل خلاءهای موجود این چنین حوادثی در اقتصاد رخ می دهد؛ معتقدم در آینده این خلاءها از بین خواهد رفت.



صفوی در ادامه به بحث امنیت روانی جامعه پرداخت و بیان کرد: از آنجایی که بخشی از مردم زیر فشار اقتصاد زندگی می‌کنند، چنین خبرهایی می تواند آرامش روانی جامعه را برهم زند؛ بنابراین باید با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.



وی افزود: به طور قطع باید برای متخلفان اختلاس 3 هزار میلیاد تومانی اشد مجازات در نظر گرفته شود. وی گفت: ازآنجایی که اموال متخلفان بلوکه شده مسئولان نسبت به برگرداندن این اموال و دارایی ها به بیت المال اقدام کرده اند.