ارگانها و سازمانهای دولتی فارس مصالح ساختمانی غیر استاندارد استفاده نکنند

غلامحسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثر ادارت و نهادهای دولتی فارس در ساخت پروژه های خود از مصالح غیر استاندارد استفاده می کنند، افزود: متاسفانه با وجود تمامی اخطارهای داده شده در خصوص خطرات استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد همچنان شاهد استفاده از این مصالح در پروژه های عمرانی و مسکونی سازمانهای مختلف در استان هستیم.

وی با بیان اینکه بارها از عدم استاندارد بودن واحدهای شن و ماسه و کارگاه های تولید آجر خبر داده شده است، ادامه داد: در میان کارگاه های تولید آجر در استان فارس تنها یکی از واحدهای شهرستان مرودشت اقدام به دریافت علامت استاندارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت استفاده از بتن ساختمانی نیز نامناسب است، تصریح کرد: طی چند سال گذشته در بحث استاندارد سازی کارگاه های تولید مصالح ساختمانی فعالیتهای مختلفی صورت گرفته که در این میان بحث کارگاه های تولید بتن آماده نیز مطرح بود که اکثر این مراکز گواهی استاندارد را دریافت کردند.

شفیعی افزود: با وجود استاندارد بودن اکثر مراکز تولید بتن برخی از انبوه سازان اقدام به استفاده از بتن تولید شده با دستگاه های بتن ساز می کنند که این نوع مصالح از لحاظ امنیتی بسیار خطرناک است.

مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس با بیان اینکه تاکنون چندین پرونده استفاده از بتنهای غیر استاندارد به مراجع مربوطه راجاع داده شده، گفت: استفاده از بتنهای تولید شده توسط دستگاه های بتن ساز به طور کلی ممنوع است و در این راستا با استفاده کنندگان از این نوع بتن به شدت برخورد می شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده کنندگان از مصالح ساختمانی باید در هنگام خرید به علامت استاندارد بر روی فاکتور توجه داشته باشند، افزود: تمامی مراکز تولید مصالح ساختمانی مکلف هستند در صورت داشتن مجوز علامت استاندارد این مطلب را بر روی برگه فروش مصالح ثبت کنند تا شهروندان نیز با اطلاع از استاندارد بودن اقدام به خرید مصالح ساختمانی در استان کنند.