به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین آشنا صبح سه شنبه در "کارگاه آموزش دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران" که در محل پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد برگزار شد در خصوص اینکه آیا رسانه‌های بین المللی می‌تواند بر سیاست خارجی کشورها تاثیر گذارند یا خیر اظهار داشت: حجم اطلاعاتی که توسط سایت‌ها و وبلاگ‌ها مندرج می‌شود آن اندازه بالا است که در نهایت فضای تصمیم گیری بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد چرا که آنها بیان می‌کنند که در فضای خارجی چه خبر است.

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه سخنان خود در خصوص اهمیت فعالیت‌های رسانه‌ای یادآور شد: سالها پیش در رژیم اشغالگر قدس یک مرکز پژوهشی افتتاح شد که که یک مجموعه و موسسه قوی بود که علاوه بر پذیرش دانشجو در آن پژوهش نیز انجام و در این مرکز تولید محتوا برای دفاع از اسرائیل در فضای سایبر ایجاد می‌شد.

آشنا ادامه داد: کنسولگری رژیم اشغالگر قدس در نیویورک که قوی‌ترین جمعیت یهودی را در این قسمت دارد، وبلاگ‌ها و سایت‌هایی را ایجاد کرده که نقش سایتهای مادر را دارد.

وی در خصوص کارکرد این سایت‌ها تصریح کرد: چنین سایت‌هایی دارای کارکردی محوری است که دیگر رسانه‌ها از آن استفاده کنند و عملا تمام اخبار مورد نظر اسرائیل در خاورمیانه را در اختیار دیگر رسانه‌ها قرار می‌دهد.

رسانه‌های بین المللی تعیین فضای داخلی دیگر کشورها را به خوبی دنبال می‌کنند

آشنا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از وظایف رسانه‌‌های بین المللی تعیین فضای داخلی است ادامه داد: به طور مثال BBC و یا CNN در چند روز گذشته برنامه‌هایی را در خصوص راه اندازی نیروگاه بوشهر سخن به میان آوردند و موضوع را بررسی کردند که این موضوع می‌خواهد تعیین موضوع کند آنچه در ایران گذشته به چه معنا بوده است .

باید در حوزه پخش برنامه‌های ماهواره‌ای در فضای بین الملل غنی شویم

این استاد دانشگاه امام صادق (ع) از دیگر مسائلی را که در موضوع فعالیتهای رسانه‌ای بین الملل مطرح است داشتن امکانات برای ارسال خبر و مطلب از طریق اشغال کردن فضای بیشتر ماهواره‌ای برای ارسال خبر دانست.

در فضای رسانه‌ای خودمان داستان را برای دیگران تعریف کنیم

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همه در عرصه روابط بین الملل و در بخش رسانه‌ای تلاش می‌کنند قصه را خودشان تعریف کنند و این مهم است که قصه چه کسی را چه چیزی را تعریف کند و قوی‌ترین فعالیت در دیپلماسی عمومی این است که ما قصه دیگران را تعریف کنیم و ضعیف ترین شرایط این است که ما حتی نتوانیم خودمان قصه خودمان را تعریف کنیم.

آشنا اظهار داشت: وقتی از دیپلماسی رسانه‌ای سخن به میان می‌آید موضوعی قدیمی است که البته ابزارها و شرایط آن در حال تغییر و تحول است و توجه آکادمیک به دیپلماسی رسانه‌ای یک موضوع قدیمی است.

رسانه‌های فراملی تاثیر خوبی دارند

مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) گفت: خلق رسانه فراملی موضوعی است که باید به آن توجه داشت چنانچه، به طور مثال الجزیره برای هر عرب زبانی یا رسانه اول و یا رسانه دوم تلقی می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: الجزیره نزدیک به یک دهه است که پایه همه کشورهای عرب به جز کشور خودش را سست کرده است.