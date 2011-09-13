به گزارش خبرنگار مهر، بخش همودیالیز فاطمه الزهرا(س) بیمارستان علی بن ابی طالب(ع) قم به همت حاج ابوالقاسم جوادیان یکی از خیرین استان صبح سه‌شنبه طی مراسمی با حضور حجت الاسلام اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه استان قم، سرهنگ پاسدار حافظی، جانشین فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع)، دکتر حجازی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی دیگر از مسئولین سپاه و دانشگاه علوم پزشکی قم مورد بهره‌برداری قرار گرفت.



بر پایه این گزارش، این بخش در مدت کمتر از 90 روز کاری و با تقبل هزینه تجهیز در حدود 700 میلیون تومان از سوی یکی از خیرین قمی راه اندازی شده است که می‌تواند به 200 بیمار دیالیزی استان خدمات ارائه دهد.



لازم به ذکر است بخش همودیالیز بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) قم با دارا بودن 15 تخت، بهره گیری از بهترین نیروهای تخصصی استان و بخش هایی از جمله مشاوره روانشناسی، مشاوره تعذیه و ... از این پس در خدمت جانبازان، خانواده شهدا، نیروهای مسلح و عموم مردم قرار می گیرد.