پلیس بار دیگر ورودی پارک ارم را بست/ ورودی باید تغییر کند

سرهنگ جلال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعه دو هفته پیش بار دیگر شاهد ایجاد ترافیک در ورودی پارک ارم بودیم که پلیس برای جلوگیری افزایش ترافیک در بزرگراه تهران- کرج و شیخ فضل الله این مسیر را برای چندین ساعت مسدود کرد. همچنین مسیر جایگزین از بزرگراه باکری در نظر گرفته شد که به علت خاکی بودن مسیر مشکلاتی به وجود آمد.



وی ادامه داد: متاسفانه با وجود برگزاری چندین مراسم ازدواج مجبور به انسداد ورودی پارک شدیم اما مسئولان پارک نیز برای رفع این مشکل تاکنون اقدامی انجام نداده اند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از آسفالت کردن مسیر جایگزین در بزرگراه باکری خبرداد و گفت: در صورتی که بار دیگر این ورودی ایجاد ترافیک کند مجبور به انسداد آن و استفاده از مسیر جایگزین هستیم.

بذرافشان تصریح کرد: ورودی پارک در صورت ایجاد ترافیک در زمان بازی دو تیم استقلال و پیروزی بار دیگر مسدود می شود.

