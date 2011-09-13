12میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی گم شد! / پشت پرده حضور فتنه گران در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های سراسری امروز22/6/1390 به خبرها و گزارش های ویژه ای پرداخته اند که مهمترین آنها مرور می کنیم:

2 هزار میلیارد از اختلاس بزرگ به خارج از کشور رفت

روزنامه تهران امروز با اشاره به اختلاس 3هزارمیلیار تومانی در بانک صادرات نوشت : اگر چه 3هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است و حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

این روزنامه ادامه داد: به نظر می‌رسد نوع همکاری اینگونه بوده که فرد مورد نظر، 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همکار او در بانک 20 درصد را خود برمیداشته است.

این خبر درحالی است که روزنامه ایران از قول حسینی وزیر اقتصاد نوشت: تا ریال آخر را به بیت المال باز می گردانیم.

12میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی گم شد!

پوشش این خبر درروزنامه ها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب چشمگیراست. رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست خبری با انتقاد شدید از نظام مالی دولت گفته است:دولت 12میلیارد دلارازمازاد درآمد نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکرده و همچنین پنج هزار میلیارد تومان برای واریز یارانه های نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده است.

البته روزنامه ایران که روزگذشته خبر بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را به صورت کوتاه در یکی ازصفحات داخلی آورده بود، امروز نیز خبر مصاحبه رحمانی فضلی را پوشش نداد.

پشت پرده حضور فتنه گران در مالزی

روزنامه کیهان در گزارشی آورده است : اخبار دریافتی از حضور یک آقازاده فتنه گر در مالزی خبر می دهد که وی ضمن در اختیار داشتن نمایندگی یک شرکت معروف شکلات سازی ایرانی در این کشور، تامین کننده مخارج جلسات و مراسم مختلف ضدانقلاب در مالزی است. این آقازاده فتنه گر فرزند «م.س» نماینده مردم یکی از شهرهای شمال غرب کشور در 4 دوره مجلس شورای اسلامی از دور اول تا چهارم است که وی در اکثر این 16 سال عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و بعد از آن نیز یکی از استانداران دولت خاتمی بوده است.

سخنگوی متواری حزب اعتماد ملی: اصلاح طلبان در انتخابات مجلس جایی ندارند

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه نوشت : سخنگوی متواری حزب اعتماد ملی معتقد است اصلاح طلبان جایی در انتخابات آتی مجلس ندارند.اسماعیل گرامی مقدم در گفت وگو با سحام نیوز تصریح کرد موسوی و کروبی بدون اینکه با یکدیگر هماهنگی کرده باشند، معتقدند جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات وجود ندارد.

این یکی هم تقصیر انحرافی‌ها است!

روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبردرادامه دفاعیات خود از جریان انحرافی آورده :بلافاصله پس ازعلنی شدن اختلاس 2800 میلیارد تومانی در بانک صادرات، برخی از رسانه‌ها و افراد سعی کردند این موضوع را نیز با تلاش فراوان به جریان موهوم انحرافی و بخشی از بدنه دولتی منسوب بکنند که به پاکدستی مشهور و در مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاح سیستم بانکی کشور پیشقدم بوده است.

سفرهای استانی از شعار تا واقعیت

در حالیکه سفرهای استانی یکی ازنقاط مثبت کارنامه دولت احمدی نژاد است روزنامه شرق با اشاره به آغاز دور چهارم سفرهای استانی به نقل از داریوش قنبری عضو فراکسیون اصلاح طلبان نوشت : آنچه تاکنون از سفرهای استانی احمدی‌نژاد حاصل شده هدر دادن منابع و بالا بردن سطح توقعات مردم در استان‌ها بوده که در شش سال گذشته به این انتظارات پاسخی داده نشده و مردم قطع امید کرده‌اند.

اعدام در ملاء عام اثری ندارد!

روزنامه شرق با انتقاد از اعدام جنایتکاران و مجرمان در ملاء عام نوشت : به صورت کلی وقتی شاهد جرایم سنگینی مانند قتل و جرم‌های مشابه آن در جامعه هستیم به یک نتیجه ناخوشایند می‌رسیم که متاسفانه این نوع اجرای مجازات که در منظر افراد مختلف جامعه صورت می‌گیرد تاثیری در اهداف یادشده (بازدارنده و ارعاب‌کننده) ندارد.

خاتمی:موسوی وکروبی کجایند که این گند کاری ها را کردند

روزنامه جوان نوشت:سید محمد خاتمی درجلسه با نیروهای انتخابی و اعضای بنیاد باران ، به نقل ازبازیگر پنهان این جریان گفته است: این اوضاع به وجود آمده توسط دولت ، کاملا نظام را در حمایت از دولت ناامید و دچار تردید کرده است. خاتمی افزوده: گروههای اصولگرا با هم درگیر هستند و فقط جلوی دوربین لبخند می زنند و در باطن اختلافات عمیقی دارند . وی در ادامه گفته: موسوی و کروبی کجا هستند که این گند کاری ها را کردند و اگر نمی کردند الان بهترین فرصت برای ما بود تا ما فاتحانه و قهرمانانه به فضای کشور برمی گشتیم، اما آقایان با لجاجت و غرورشان هم به خودشان هم به اصلاحات ضربه مهلکی زدند .

دفاع روزنامه اصلاح طلب از جریان انحرافی

روزنامه اعتماد در یادداشت امروز خود حرکت اصولگرایان برای انداختن بار اختلاس 2800میلیاردی بردوش جریان انحرافی را سیاست نعل وارونه خواند که با توجه به اینکه از6سال پیش اصولگرایان با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی روی کار آمدند حال باید شاهد اختلاس عظیم اینچنینی بود. این درحالی است که رقم اختلاس آنقدر بزرگ است که فرضیه عدم اطلاع مدیران ارشد دولتی از این قضیه را نمی توان قبول کرد.

تکذیب بستری شدن خاتمی در بیمارستان

همچنین اعتماد نوشت : یک منبع نزدیک به دفتر سید محمد خاتمی با تکذیب خبر انتقال خاتمی به بیمارستان به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی گفت : خاتمی تا ساعت 14 روز دوشنبه در محل کار خود حاضر بوده و بعد ازآن هم راهی منزل شده است و حادثه ناگواری برای ایشان رخ نداد .