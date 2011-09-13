صادرات یک میلیون و 403 هزار تن کالا از خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلف موسوی گفت: در این مدت 264 هزار تن کالای صنعتی به ارزش 118 میلیون و 529 هزار دلار 471 هزار تن کالای معدنی به ارزش 59 میلیون و 683 هزار دلار و 668 هزار تن کالای فلزی به ارزش 23 میلیون دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

وی افزود: بیشترین اقلام صادراتی شامل آهن آلات فولاد سیمان کلینکر مصالح ساختمانی نوشابه و پارچه بوده است.همچنین کشورهای کویت، امارات متحده عربی و قطر مهمترین مشتریان کالاهای معدنی فلزی و صنعتی استان خوزستان به شمار می روند.



رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان گفت: امسال صادرات شش میلیارد و 200 میلیون دلاری صنعتی، فلزی، معدنی و پتروشیمی از گمرکات و بنادر خوزستان هدف گذاری شده است.



موسوی تصریح کرد: در عین حال هدفگذاری صادرات امسال استان بر اساس اعلام استاندار خوزستان هشت میلیارد دلار در همه بخش ها است که بیش از 80 درصد آن قرار است از طریق مواد صنعتی و پتروشیمی تامین شود.