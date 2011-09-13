زاهدی:بهنام خدمات بزرگی به سینمای ایران ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم نکوداشت پانزدهمین جشن سینمای ایران نماهنگی از مسعود بهنام مدیر استودیو بهمن به نمایش درآمد. پس از آن محمدعلی نجفی تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران، گفت: اگر باور داشته باشیم در مقطع خاصی هستیم قدر این چنین مراسم و چنین جشن‌هایی را بیشتر می‌دانیم. اهالی سینما هستند که سینما را زنده نگه می دارند. قانون سینما را شما می‌نویسید پس قدر خانه سینما را بدانید.

حسن زاهدی صدابردار سینمای ایران افزود: من تمام صحبت‌هایی که امشب پوراحمد درباره بهنام کرد را تایید می‌کنم. او خدمات بزرگی به سینمای ایران ارایه کرد. ما به عنوان صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران از محبت خانه سینما و برگزاری این مراسم سپاسگزاریم.

اسحاق خانزادی در جمله‌ای کوتاه درباره بهنام گفت: یکی از ستاره‌های صدای سینمای ایران مسعود بهنام است. فرشته طائرپور تهیه کننده نیز عنوان کرد: ایشان به حق متخصص صدا هستند. امیدوارم روزی فرا برسد که شرایط سینمای ایران به گونه‌ای شود تا او با آرامش آموزش دهد.

مسعود بهنام هنگام دریافت جایزه خود قطعاتی از اشعار حافظ را خواند. در ادامه نیز مازیار شیخ محبوبی و بهمن اردلان که از شاگردان بهنام بودند لوح تقدیری به وی اهدا کردند.

بهنام در پایان عنوان کرد: از همه شما ممنون هستم. اینجا جای خالی کیانوش عیاری را حس می کنم که به دلیل مصیبتی که بر او وارد شده است نتوانست در این مراسم حضور یابد. همچنین جای یکی دیگر از همکاران عزیزم آقای مجید صرافی که هم اکنون در بخش صدای تلویزیون فرانکفورت کار می‌کند خالی است.

در بخش پایانی مراسم نماهنگی از کمال تبریزی به نمایش درآمد که در آن هنرمندانی چون رویا تیموریان، صابر ابر، ٱتیلا پسیانی، هانیه توسلی، بابک حمیدیان، رضا عطاران، رامبد جوان و حبیب رضایی حضور داشتند. این نماهنگ با استقبال بسیاری از سوی مخاطبین روبرو شد.

منوچهر محمدی تهیه کننده "مارمولک " در ادامه گفت: شناختی که من از کمال تبریزی دارم مصداق درست یک مسلمان است. یک مسلمان خوشرو.او خنده بر لب دارد تا اطرافیان را شاد کند.مسلمانی که دیگران از دست و زبان او آسوده هستند. مسلمانی که به نظر من اعتقاد در باورهایش را به صورت هنرمندانه به نقد می‌گذارد. او "لیلی با من است"، "مارمولک" و ... همچنین "پاداش" که توقیف شده را ساخته است. کارهای او به خاطر اینکه آداب را به نمایش بگذارد قابل تقدیر است.

سید رضا میرکریمی کارگردان "یک حبه قند" در ادامه عنوان کرد: از دیدن نماهنگ کمال تبریزی بسیار لذت بردم. وقتی به کمال فکر می‌کنم لبخند است. یک خوشبینی است، یک دوست خوب برای روزهای سخت و یک پیامک شیرین در لحظه تلخ.

رضا کیانیان نیز افزود: کمال یک منشی دارد که از همه چیز لذت می‌برد من چند فیلم با وی کار کردم و همیشه خاطره‌انگیزترین پشت صحنه‌ها را با وی داشتم زیرا کار کردن با او لذت بخش است.

کمال تبریزی گفت: من خودم این نماهنگ را ندیده نبودم و تحت تاثیر قرار گرفتم از همه برگزار کنندگان این بخش تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم من خودم را در انتهای صفی می‌بینم که در عرصه سینما هستم جایش نبود که این اتفاق بیافتد چون خیلی ها شایستگی‌اش را دارند.

وی خاطر نشان کرد: نباید مایوس شویم به جای این که با مسئولین که ارتباط برقرار نمی‌کنند روبرو شویم با خداوند ارتباط برقرار می کنیم. او طرفدار مظلومین است اگر با خدا درد دل کنیم به نتیجه می رسیم. ما کسانی هستیم که در کارمان می‌مانیم و نکته در اینجاست که همیشه دگران رفتند و ما ماندیم همچنان ما بمانیم و دگران بروند.

در پایان این مراسم نیز به دعوت حسین پاکدل، داود رشیدی، علیرضا زرین، مسعود بهنام و کمال تبریزی بر روی صحنه رفته و عکس یادگاری گرفتند.