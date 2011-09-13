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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

افندی زاده به مهر اعلام کرد:

جزئیات تغییر در میزان سهمیه گازوئیل حمل و نقل برون شهری

جزئیات تغییر در میزان سهمیه گازوئیل حمل و نقل برون شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریج جزئیات تغییر در میزان سهمیه گازوئیل حمل و نقل برون شهری، گفت: در صورت تصویب این طرح، سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین براساس میزان عملکرد آنها تعیین می‌شود.

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر درباره احتمال تغییر سهمیه گازوئیل حمل و نقل برون شهری و درون شهری، اظهار داشت: در حال حاضر بررسی های کارشناسی برای سهمیه گازوئیل حمل و نقل برون شهری و درون شهری صورت می‌گیرد که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درخواست کرده است که برای حمل و نقل برون شهری که دارای کارت هوشمند سوخت هستند کارت جدید سوخت صادر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کارتهای سوخت جدید، گفت: براساس این کارتها می توان سهمیه سوخت وسایل حمل و نقل برون شهری اعم از کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها را براساس عملکرد تعیین کرد که در بخش کالا بوسیله بارنامه و در بخش مسافری با توجه به صورت وضیعت انجام میگیرد.

وی افزود: این پیشنهاد در جلسات کارشناسی ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح و بنا شده است که ستاد حمل و نقل سوخت به همراه شرکت فرآورده های پخش، اقدامات کارشناسی را در این خصوص انجام دهد.

نماینده تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد هدفمندی یارانه ها، بیان کرد: درحال حاضر این موضوع در حد کار کارشناسی است و هیچ گونه تاییدی هم ازسوی ستاد هدفمندی یارانه ها نشده است بنابراین تا اطلاع ثانوی اختصاص سهمیه گازوئیل حمل و نقل برون شهری مانند گذشته انجام میگیرد.

افندی زاده تصریح کرد: زمانیکه کارت های سوخت جدید صادر شود عملکرد وسایل حمل و نقل سنگین براساس عملکرد آنها تعیین خواهد شد و هر وسیله ای که فعالیت بیشتری را داشته باشد سهمیه بیشتری را هم دریافت خواهد کرد اما فعلا در حد جلسات کارشناسی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه قبل از اجرا، نظرات کانون ها و شرکت های حمل و نقل درباره سهمیه های تعیین شده درنظر گرفته می شود، گفت: این طرح به منظور مدیریت سهمیه گازوئیل انجام میگیرد زیرا در حال حاضر سهمیه گازویئل براساس نوع کامیون و اتوبوس تعیین شده است و موضوع عملکرد مطرح نیست اما با اجرای این طرح، وسیله ای که بیشتر فعالیت می کند سهمیه بیشتری هم دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 1406619

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