به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف مس سرچشمه کرمان می‌رود.



دیدارهای هفته هفتم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روزهای پایانی هفته جاری برگزار می‌شود و طی آن صبای قم در دیداری خارج از خانه که چهارمین میهمان در لیگ برتر یازدهم است، از ساعت 17 روز جمعه 25 شهریور در ورزشگاه شهید بهشتی به مصاف تیم مس سرچشمه کرمان می‌رود.



صبای قم از شش بازی قبل خود 13 امتیاز در کارنامه دارد ولی مس سرچشمه کرمان از این تعداد بازی تنها 4 امتیاز اندوخته است که صبا در مکان سوم و مس سرچشمه در رده هفدهم جدول ایستاده اند.



جدال صبای قم با شهرداری ساوه در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم این هفته در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور میهمان تیم شهرداری ساوه است.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، هفته چهارم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و بر طبق برنامه صبای قم در خارج از خانه میهمان تیم شهرداری ساوه است.



این دیدار از ساعت 17 روز پنجشنبه 24 شهریور در سالن فجر ساوه برگزار می‌شود در حالی که صبای قم از سه بازی قبل شش امتیاز اندوخته است ولی تیم شهرداری ساوه از دو بازی یک امتیاز دارد.



موفقیت کاراته کاهای قمی در کسب نقره و برنز سبک کیوکوشین کشور



در رقابت های کاراته سبک کیوکوشین ماتسویی قهرمانی کشور که در تهران برگزار شد، کاراته کاهای قمی در رده های سنی مختلف حضور موفقی داشتند و توانستند با کسب دو مدال نقره و برنز از این دوره از پیکارها با دست پر میدان را ترک کنند.



در حالی که کاراته‌کاهای قمی موفقیت‌های زیادی را در سبک‌های مختلف به دست آورده‌اند، در رده سنی نوجوانان حسام الدین صباغی به مقام نایب قهرمانی و نشان نقره بسنده کند و در رده سنی جوانان محمد اسدی در وزن آزاد موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز شد.

