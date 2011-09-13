"کیمیا" تنها برنامه سیما با دو رویکرد مذهبی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی قاسمی مدیر شبکه آموزش سیما در خصوص سیاست‌های جدید برنامه سازی در این شبکه گفت: با توجه به رویکردهای جدید شبکه آموزش، روند محتوایی برنامه‌های شبکه آموزش در دو مقطع زمانی صبح و شامگاه که دارای بیشترین حجم از بینندگان تلویزیونی است سعی کردیم که از چنین ظرفیتی به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در شبکه آموزش وجود دارد اما ما برای این که بتوانیم ضمن حفظ روند موجود رویکردهای جدیدی را که مد نظر مسولان سازمان صدا و سیما است در برنامه‌های خود رعایت کنیم و برهمین اساس در برنامه‌های شبکه از برنامه‌هایی با رویکرد آکادمیک و کامل تخصصی به سمت آموزش‌های همگانی سوق پیدا کرده است که در کنار آن به مسایل روز و مباحث کاربردی نیز خواهیم پرداخت.

قاسمی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه سازی تلویزیونی به عنوان یکی از نیازهای اصلی جامعه بیان کرد: با توجه به رویکرد جدید شبکه آموزش و اهداف آن در جهت آموزش برای سنین مختلف، جای خالی برنامه‌ای دینی که به موضوع تعلیم و تربیت اسلامی بپردازد در میان برنامه‌های شبکه احساس می‌شد که این جای خالی را سعی کریم با برنامه "کیمیا" تقویت کنیم تا در این حوزه نیز پاسخگوی نیازهای مخاطبان خود باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بسیاری از مردم نیازمند آگاهی صحیح از مضامین و تعالیم اسلامی هستند، تدبیری اندیشیده شد تا این برنامه به عنوان برنامه اذان گاهی با محوریت مباحث دینی در شبکه آموزش روی آنتن برود و در کنار آن با حضور کارشناسان در حوزه مباحث دینی و اجتماعی بتوانیم برنامه‌ای کاربردی را برای مخاطبان خود روی آنتن ببریم.

همچنین در ادامه مجید قره گزلو تهیه کننده برنامه زنده "کیمیا" درباره ساختار و آیتم های این برنامه اظهار کرد: برنامه "کیمیا" در گذشته نیز از طریق شبکه آموزش پخش می‌شد اما مدتی پخش آن متوقف شده بود و با توجه به نیاز مخاطبان شبکه برای استفاده برنامه‌ای اذان گاهی تصمیم گرفته شد تا این برنامه با ساختار و موضوعات جدیدی از 14 شهریور ماه مجددا روی آنتن برود.

قره گزلو با اشاره به اینکه برنامه "کیمیا" تنها برنامه‌ اذان گاهی سیما است که با دو رویکرد مذهبی و اجتماعی پخش می‌شود بیان کرد: در سایر شبکه‌های سیما برنامه‌های اذان گاهی یا با رویکرد مذهبی روی آنتن می‌روند و یا با رویکرد آموزش اما به دلیل اینکه شبکه آموزش رسالت انتقال مفاهیم آموزشی در سیما را بر عهده دارد با تلفیق این دو محور سعی کرده‌ایم برنامه‌ای را روی آنتن ببریم که پاسخ‌گوی نیازهای حجم بیشتری از مخاطبان باشد.

وی ادامه داد: در این برنامه قرار است آیتم‌های گزارشی نیز پخش شود که در این خصوص دوربین برنامه "کیمیا" به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی می‌رود و در مورد مسایل مختلف با اساتید و دانشجویان به گفتگو می‌پردازد.

تهیه کننده برنامه "کیمیا" در خاتمه تاکید کرد: در این برنامه علاوه بر طرح مسایل مختلف مذهبی و اجتماعی از سوی مردم و پاسخگویی آنها از طریق کارشناسان برنامه، به معرفی و تحلیل برخی از کتب کاربردی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی بحث و گفتگو می‌شود تا از این طریق نیز بتوانیم رسالت آموزشی خود را انجام دهیم.